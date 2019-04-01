靈感煮意︰【無茄汁】香茅少糖茄汁蝦

做茄汁蝦，當然會用茄汁，但其實市面上不少茄汁，都有加入高果糖漿High Fructose Corn Syrup（HFCS）。這種糖漿，吃得多不但會上癮、蛀牙、增重，有研究更指出，它會引發身體上的炎症，進而提高患心臟病、糖尿病、癡肥症、甚至是癌症的風險。不過，我並非一句「少吃為妙」就當收工的人，我必會寫個食譜為大家提供解決方法，就以今集的「香茅少糖茄汁蝦」為例，不用茄汁，仍能做出好菜！立即上東網生活收看這一集的《靈感煮意》啦，做了記得拍照給我欣賞啊！



材料（2~4人份）



汁

番茄糊 6湯匙 + 2茶匙

檸檬汁 2茶匙

糖 2~3茶匙

清酒 2茶匙

低鈉生抽 2~3茶匙



蝦

蝦 8隻

海鹽 1/8茶匙

煙紅椒粉 1/2茶匙

日本清酒 1茶匙

油 1茶匙



其他

薑片 3片

蒜片 3瓣

香茅 1條

葱 2條

檸檬皮碎 1/2茶匙



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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