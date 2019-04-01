靈感煮意︰【無茄汁】香茅少糖茄汁蝦

2019年04月01日 16:00
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    香茅少糖茄汁蝦（作者提供）

    做茄汁蝦，當然會用茄汁，但其實市面上不少茄汁，都有加入高果糖漿High Fructose Corn Syrup（HFCS）。這種糖漿，吃得多不但會上癮、蛀牙、增重，有研究更指出，它會引發身體上的炎症，進而提高患心臟病、糖尿病、癡肥症、甚至是癌症的風險。不過，我並非一句「少吃為妙」就當收工的人，我必會寫個食譜為大家提供解決方法，就以今集的「香茅少糖茄汁蝦」為例，不用茄汁，仍能做出好菜！立即上東網生活收看這一集的《靈感煮意》啦，做了記得拍照給我欣賞啊！

    材料（2~4人份）


    番茄糊　　6湯匙 + 2茶匙
    檸檬汁　　2茶匙
    糖　　　　2~3茶匙
    清酒　　　2茶匙
    低鈉生抽　2~3茶匙


    蝦　　　　8隻
    海鹽　　　1/8茶匙
    煙紅椒粉　1/2茶匙
    日本清酒　1茶匙
    油　　　　1茶匙

    其他
    薑片　　　3片
    蒜片　　　3瓣
    香茅　　　1條
    葱　　　　2條
    檸檬皮碎　1/2茶匙

    周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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