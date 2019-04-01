每周一湯：祛濕茶不寒不熱　老幼皆宜

「周身無力，又無乜精神，唔通我有病？」一到了潮潮濕濕的初春，不少人常感到全身乏力，變得懶洋洋。想回復活力，或許可從祛濕食療方面着手。



善於靚湯介紹的網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主，今次就教大家煲一煲祛濕茶。材料包括桑寄生、扁豆衣、雲苓、白朮、澤瀉等。桑寄生功能多多，如補肝腎、強筋骨、除風濕、通經絡、益血安胎等。扁豆衣是扁豆曬乾後的種皮，功效一點也不比扁豆遜色，可發揮不錯的健脾、化濕等作用。值得一提，由於它經過曬乾，更易於儲存。雲苓又稱為茯苓，入藥具有利水滲濕、益脾和胃、寧心安神的功用。白朮善於補脾益氣，有助調節腸胃功能、幫助消化、利尿消腫等作用。濕重不是成人的專屬問題，就算小朋友亦有機會中招，而今次介紹的祛濕茶，不寒不熱，適合一家大細飲用。





【祛濕茶】

材料：（4人分量）

桑寄生 2両

扁豆衣 2両

雲苓 2両

白朮 半両

澤瀉 半両

蜜枣 4粒



做法：

1.先將材料用清水洗淨。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中，先用大火煲滾後，轉中火煲1個小時，即可飲用。



功效：補肝腎，強筋骨，健脾祛濕。