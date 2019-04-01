「出貓」煮國宴級名菜：菊花豆腐
2019年04月01日 17:30
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菊花豆腐與文思豆腐賣相相似，兩者的湯底亦可互用，但菊花形的豆腐卻可使用模具製作，做法因而簡單得多。（張群生攝）
上星期介紹過淮揚名菜文思豆腐的做法，若然覺得太難掌握，可以試試由此演化而成的菊花豆腐。或者你會問：「雖然豆腐絲比不上文思豆腐幼細，但要把軟腍腍的豆腐切成菊花形，沒有精湛刀功一定應付不來吧！」其實大家只要在網上訂購一個菊花豆腐模具，然後直接將豆腐放進去，輕輕一壓再沖洗一下，10秒內就做好一件菊花豆腐。至於正宗方法當然是用刀切成，今日請來黃建華師傅示範。
材料：
豆腐 1磚
雞蛋 1隻
鵝肝粒 2錢
杞子 1粒
湯底：
雞肉 10両
雞腳、瘦肉 各4両
清水 1碗
做法：
1. 先將雞肉、雞腳、瘦肉及清水燉煮4小時，熬成湯底。
2. 切走豆腐面層，壓下圓形模具，順着同一方向垂直將豆腐切成幼絲。
3. 順着同一方向橫切豆腐，浸水並清洗散開的部分。
4. 將雞蛋與湯底混合。
5. 把鵝肝粒放在碗內，倒入湯底蒸熟，之後才放豆腐。
6. 豆腐散開後以杞子作點綴。
重溫文思豆腐做法: https://bit.ly/2TKqvcR