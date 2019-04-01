「出貓」煮國宴級名菜：菊花豆腐

上星期介紹過淮揚名菜文思豆腐的做法，若然覺得太難掌握，可以試試由此演化而成的菊花豆腐。或者你會問：「雖然豆腐絲比不上文思豆腐幼細，但要把軟腍腍的豆腐切成菊花形，沒有精湛刀功一定應付不來吧！」其實大家只要在網上訂購一個菊花豆腐模具，然後直接將豆腐放進去，輕輕一壓再沖洗一下，10秒內就做好一件菊花豆腐。至於正宗方法當然是用刀切成，今日請來黃建華師傅示範。



材料：

豆腐 1磚

雞蛋 1隻

鵝肝粒 2錢

杞子 1粒



湯底：

雞肉 10両

雞腳、瘦肉 各4両

清水 1碗



做法：

1. 先將雞肉、雞腳、瘦肉及清水燉煮4小時，熬成湯底。

2. 切走豆腐面層，壓下圓形模具，順着同一方向垂直將豆腐切成幼絲。

3. 順着同一方向橫切豆腐，浸水並清洗散開的部分。

4. 將雞蛋與湯底混合。

5. 把鵝肝粒放在碗內，倒入湯底蒸熟，之後才放豆腐。

6. 豆腐散開後以杞子作點綴。



重溫文思豆腐做法: https://bit.ly/2TKqvcR