本日日本：杯麵耳機！走肉炸雞！齊齊愚人娛己

是日重點，除了日本宣布新「年號」，更是日本各大品牌推出年度重點「應節產品」大日子，保證件件震撼觸目，大家開心。 早兩天搶先宣布推出的，是「日清杯麵×Kingston」的電競耳機，型號為HyperX Cup MIX-IN。向來創意十足的日清，今次玩得很盡，把已等同商標般的杯麵外形，直接打造成耳機耳罩，還幽默地以「膠叉」當收音咪，極盡抵死，難怪官網剛上架即售罄，杯麵迷只能望着Sold Out二字輕嘆。



另一震撼新品，是來自日本KFC的炸雞走肉（骨だけケンタッキー），簡單講，即係淨骨，除可入口「啜」味，還可當食材熬拉麵或火鍋湯底，都應該有市場，而它每桶只售1,500日圓（約HK$107），不妨買來試試，假如真推出的話。



如果對食無興趣，那對迪士尼樂園有興趣嗎？日本東京迪士尼海洋亦將計劃推出「海洋遊樂園」變成「溫泉樂園」活動，全樂園的水也將換成溫泉水，即使冬天再冷，都不會覺凍，看埋溫泉煙花表演，仲很窩心呢。不過從頭到尾，迪士尼都沒說推出日期，大家等吓等吓，應該好快等到下年，又可以說Happy April Fools' Day了。