Mario跑100米！　SEGA奧運遊戲排住上市

東京將於2020年舉辦夏季奧運會,雖然距離今天仲有一年多時間,但日本各方面已準備就緒!遊戲廠亦唔例外,SEGA剛剛便宣布,將從2019年夏季開始到2020年間,推出4款2020東京奧運的官方授權遊戲。



SEGA已初步擬定4款遊戲的名稱及內容,頭炮將是2019年夏季於日本及亞洲地區推出的多平台遊戲《2020東京奧運THE OFFICIAL VIDEO GAME》,容許玩家製作虛擬人物,再和全世界玩家在游泳、田徑、網球等項目一較高下。接着在2019年冬季推出Nintendo Switch專用遊戲《瑪利歐&索尼克AT東京奧運》,玩家可透過Joy-Con,以體感操作控制兩大人氣角色參與比賽。



2020年則有街機專用遊戲《MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES– ARCADE EDITION》與iOS/Android專用遊戲《索尼克 奧運 東京2020》,前者藉由手部敲擊、奔跑、跳躍等動作,讓玩家在機舖中體驗奧運;後者則提供簡單操控,並支援社群交流,打機之餘仲可結識朋友。



以上遊戲將依序上市,而SEGA更邀請到1964年東京奧運舉重金牌選手三宅義信,率先為遊戲拍攝了一段概念宣傳影片,有興趣不妨睇睇!