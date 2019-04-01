今日本來準備去「江南韓國醫美 抗老」GANGNAM做激光滅脂機，怎料全日預約爆滿（這部機真的正到無朋友，效果真的每次減少局部20%脂肪，新年我唔乖大吃大喝都沒出事）。幸好Thermage射頻機就給我預約到，我現在這個年紀，要保養的，絕對不止面部，手腳、全身都要注意到，否則容易出現老人手老人腳。



最近發現膝蓋上方部分開始有少許鬆弛，膝上鬆弛是由於肌肉衰弱。運動不足或老化，會令肌力下降，無法支撐膝蓋上方的脂肪和皮膚，繼而導致下垂。肌肉衰弱更會影響血液循環和水分代謝，造成浮腫。膝蓋周圍的可動範圍大，浮腫更易累積，皮膚也容易拉扯鬆弛。就快到夏天，如果我要繼續穿短褲，真的要搞搞雙腳。



Thermage一直廣受歡迎，除了得到國際性安全認可，緊膚去皺效果十分顯著。射頻會均勻滲透至皮膚深層並加熱至65至75度，高度集中修復膠原細胞，專門對付皺紋、鬆弛和脂肪積聚的部位，對於改善鬆弛膝蓋、大腿內外側和pat pat橙皮紋、肚皮妊娠紋特別有效。Thermage最正的地方，是做完之後膠原會持續自我改善增生，醫學證實效果可長達一年。所以成日好貪心，希望保持青春身材的我，一定全身做這部機。



就算雙腳整體纖幼，但如果膝上肌肉鬆弛，雙腳給人的印象也會大大不同，看起來很顯老。大家注意一下十幾廿歲妹妹仔穿短褲的雙腳，跟一般五十歲女人穿短褲雙腳的分別，你們細心留意，就明白我在說甚麼了。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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