一文認識《萬葉集》　或許你早已聽過！

日皇明仁本月30日退位，新天皇德仁5月1日繼位，日本政府今天宣布新年號為「令和」，出自日本和歌典籍《萬葉集》，亦是首次引用日本古籍而非中國典籍。根據解釋，「令和」（れいわ、Rei Wa）出自《萬葉集》第五卷的梅花歌卅二首：「初春『令』月，氣淑風『和』」，作者是大伴旅人。嘩！又詩集又詩人，或者大家一聽便覺得好離地，其實《萬葉集》並非那麼高不可攀的，今天就為大家介紹《萬葉集》的種種吧！



何謂《萬葉集》？

《萬葉集》是日本現存最早的詩歌總集，收錄由4世紀至8世紀總共4,500多首長歌、短歌，按內容分為雜歌、相聞、輓歌等。本集中所收錄的詩歌，主要由柿本人麻呂、山部赤人、山上憶良、大伴旅人、大伴家持等著名歌人所作，至於編纂此較的人物，較重要的是大伴家持。



《言葉之庭》與《萬葉集》

相信很少人無端端去找本《萬葉集》來看吧！不過也不代表大家沒接觸過《萬葉集》，在新海誠的電影《言葉之庭》中，便出現過《萬葉集》的詩歌，戲中一共出現過兩次，一次是男主角吟詠，一次是百香里回想和孝雄相處時，又再出現一次，詩歌原文為「鳴る神の 少し響みて 降らずとも 我は留まらむ 妹し留めば」，是柿本人麻呂創作的和歌，翻譯成中文，意思就是「隱約雷鳴，陰霾天空。但盼風雨來，能留你在此。」



《你的名字》與《萬葉集》

到了新海誠的另一作品《你的名字》，三葉的古文老師正是《言葉之庭》的女主角雪野百香里！她出現時正好在教三葉古文課，教的也正是《萬葉集》！在《你的名字》中，《萬葉集》的原文是「誰だあわれはと 私のことを聞かないでください 九月の露に濡れながら 愛しい人を待っている私を」譯成中文就是「長月黃昏後，佇立露沾身；莫問我為誰，我自待伊人。」如此看來，新海誠絕對是《萬葉集》的忠粉啊！



《朱花之月》與《萬葉集》

此外，康城影展常客河瀨直美的電影《朱花之月》，故事靈感也是來自《萬葉集》。據河瀨直美表示，「朱花」在《萬葉集》中象徵著紅色的意思，而紅色是人類最初認識的色彩，可以通過它聯想到血液、太陽和火焰。而這三者要素也象徵着生命，此外，紅色還易於褪色，這又包含著一種短暫無常的兩面性。