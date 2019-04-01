【深夜字聊】男友冇性趣　女友冇樂趣

男人成日以性生活冇激情而走去偷食，只係偷食男有冇試過從女性嘅角度出發呢？有女網民早前喺網上訴苦，話老公愈嚟愈冇激情，搞到佢勁心淡。佢表示：「我老公喺未結婚前好積極做（愛）㗎，又食我隻鮑，又會買玩具嚟同我玩，最正係有次佢買咗條男裝情趣底褲，興奮到我嗰晚做咗四次。點知結婚後，慢慢佢冇咗呢份心思。試過同佢玩車震，頭嗰兩次佢都好有反應，後嚟都係草草了事，最近兩個月更係冇做過。我想問其他男人係咪都係咁㗎？我真係愈做愈灰呀。」



網友神回應：



民間特色：聽你咁講好似唔係你嘅問題，反而問題應該出喺佢嘅身上。會唔會佢有咗其他嘅發洩渠道，所以對你再提唔起性趣呀？



好成事：唓！呢啲嘢好正常嘅啫，男人嘅心態就同食飯一樣，次次都食住同一樣餸，畀你都厭啦！感情嘅嘢細水長流咪算囉，諗咁多做乜吖，最重要佢冇小三啫。



魚樂圈IKK：女人總係鍾意將責任推喺男人度，其實你有冇諗過婚後有冇繼續執靚自己呀？變殘嘅樣，變肥嘅身材，通通都係令男人提唔起性趣嘅主因。



SandyCH：你男人好明顯喺外面有景轟啦！唔係話女人幫女人，佢一定係有其他女人先至對你嘅熱情冇反應。唔好話我批死佢，佢一定係有二奶先至會咁。