IB學生報讀英國大學商科　3大須知

英國商科一向非常受IB學生歡迎，如果IB學生有意赴英就讀商科有咩需要留意呢？



【1.留意全球和科目排名】

首先，IB學生需要留意嘅係英國大學的排名：

根據 Times Higher Education （THE）2019全英國最佳大學，分別為

1.The University of Oxford (牛津大學）

2.The University of Cambridge（劍橋大學）

3.Imperial College London（倫敦帝國大學）

4.UCL（倫敦大學）

5.London School of Economics & Political Science（倫敦商學院）



不過好多家長同學生都只係止步於此，其實科目排名都非常緊要。例如，有些英國大學可能全球排名不錯，但是科目排名全球並不是非常標青，所以IB學生選擇大學的時候，要睇埋全球科目排名，今次就係商科。



再一次，根據 Times Higher Education （THE）2019世界最佳商科大學，分別為

1.MIT (麻省理工學院）

2.Standford （史丹福大學）

3.The Univesity of Oxford （牛津大學）

4.The University of Cambridge （劍橋大學）

5.Duke University （杜克大學）



所以綜合世界和科目排名，你會見到牛津劍橋依然係榜上有名，你就會知道這些大學必定係出類拔萃。



【2.留意大學IB分數和科目要求】

相信各位家長學生，可能心動和有意報讀牛津劍橋，下一步應該點樣做？當然就是看看你的IB成績。劍橋大學對IB的要求是40-42分，而且3科高等科目要776分，至於牛津大學IB要求則低小小，IB總分要求係至少39分，3科高等科目要766分。報讀例如，Economics & managment的科目，一定要有高等數學。如果IB學生揀了Standard Level Math，就同這個科目無緣了，所以絕對要留意IB總分，高等科目分數，和必修科目的要求。



【3.個人陳述只限一篇】

英國報讀大學只可以遞交一篇個人陳述 （Personal Statement），不像美國報大學，每間都要寫Common Application和Supplementary Essay。無論你係報讀邊一間英國大學，都要遞交同一份個人陳述給所有英國的大學。簡單來說，如果你報牛津大學經濟系，同時亦都報埋UCL、Imperial等等，筆者建議同學唔好三心兩意，有些報讀商科，有些報讀文科。試想想如果同學報了UCL的文科，同時亦報了牛津的經濟系，你的個人陳述應該着重文科定係經濟系？還是兩者兼容？答案係只能兩者選其一。因為大學教授絕對可以看出這個學生有無心報讀自己的學系，尤其係英國榜上有名的學校，大把人爭，你唔報都有好多其他學生報，所以IB學生如果揀咗商科，就所有英國大學都報商科，咁樣至少入讀成功率會高好多。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣