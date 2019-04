IB學生報讀英國大學商科　3大須知

英國商科一向非常受IB學生歡迎,如果IB學生有意赴英就讀商科有咩需要留意呢?



【1.留意全球和科目排名】

首先,IB學生需要留意嘅係英國大學的排名:

根據 Times Higher Education (THE)2019全英國最佳大學,分別為

1.The University of Oxford (牛津大學)

2.The University of Cambridge(劍橋大學)

3.Imperial College London(倫敦帝國大學)

4.UCL(倫敦大學)

5.London School of Economics & Political Science(倫敦商學院)



不過好多家長同學生都只係止步於此,其實科目排名都非常緊要。例如,有些英國大學可能全球排名不錯,但是科目排名全球並不是非常標青,所以IB學生選擇大學的時候,要睇埋全球科目排名,今次就係商科。



再一次,根據 Times Higher Education (THE)2019世界最佳商科大學,分別為

1.MIT (麻省理工學院)

2.Standford (史丹福大學)

3.The Univesity of Oxford (牛津大學)

4.The University of Cambridge (劍橋大學)

5.Duke University (杜克大學)



所以綜合世界和科目排名,你會見到牛津劍橋依然係榜上有名,你就會知道這些大學必定係出類拔萃。



【2.留意大學IB分數和科目要求】

相信各位家長學生,可能心動和有意報讀牛津劍橋,下一步應該點樣做?當然就是看看你的IB成績。劍橋大學對IB的要求是40-42分,而且3科高等科目要776分,至於牛津大學IB要求則低小小,IB總分要求係至少39分,3科高等科目要766分。報讀例如,Economics & managment的科目,一定要有高等數學。如果IB學生揀了Standard Level Math,就同這個科目無緣了,所以絕對要留意IB總分,高等科目分數,和必修科目的要求。



【3.個人陳述只限一篇】

英國報讀大學只可以遞交一篇個人陳述 (Personal Statement),不像美國報大學,每間都要寫Common Application和Supplementary Essay。無論你係報讀邊一間英國大學,都要遞交同一份個人陳述給所有英國的大學。簡單來說,如果你報牛津大學經濟系,同時亦都報埋UCL、Imperial等等,筆者建議同學唔好三心兩意,有些報讀商科,有些報讀文科。試想想如果同學報了UCL的文科,同時亦報了牛津的經濟系,你的個人陳述應該着重文科定係經濟系?還是兩者兼容?答案係只能兩者選其一。因為大學教授絕對可以看出這個學生有無心報讀自己的學系,尤其係英國榜上有名的學校,大把人爭,你唔報都有好多其他學生報,所以IB學生如果揀咗商科,就所有英國大學都報商科,咁樣至少入讀成功率會高好多。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣