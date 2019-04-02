三界五行：逢年過節　緊記孝敬祖先

古時，孝敬祖先，除了每個月的初一、十五，以及祖先的生辰死忌，逢年過節，都要拜祭一番之外，還有四個指定的大日子，這就是：上巳節、清明節、中元節、寒衣節。



上巳節，就是農曆三月第一個巳日（日干是巳的那一天），後來為方便記憶，官方就指定是農曆三月初三。這個節日，現在已經式微，除了中國極小部分地區仍然有相關活動，很多人甚至不知道有這個節日。中國第一書法《蘭亭集序》，就是王羲之在晉朝永和九年三月初三，王羲之和謝安兩大家族以及社會名流，在蘭亭春遊，享受大自然，崇山峻嶺，茂林修竹，清流激湍，天朗氣清，惠風和暢，極盡視聽之娛，興之所至，即席揮毫，創作名篇。上巳節起源於黃帝年代，節日包含多個元素，首先祭祀祖先；然後由巫醫取清新的春水，加些草藥，分發給男女老少，用來洗臉，清潔手足，辟邪，預防疾病；接着是各適其適，吃喝玩樂盡情享受，未婚男女，藉此良機，談情說愛，繁衍後代。



清明節，是踏青，拜祭祖墳，然後野餐，分享拜祭祖先的食物，這風俗延續至今時今日，仍有「太公分豬肉」，實在古樸純真。



中元節，農曆七月十五，地府特准陰間鬼魂返回陽間，接受孝子賢孫的祭祀。而寒衣節，農曆十月初一，天氣轉冷，孝子賢孫祭祀祖先，送寒衣，慎終追遠。



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