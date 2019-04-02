瑞士Baselworld：Breitling Navitimer原祖版神還原

Breitling今屆Baselworld錶展中品牌焦點仍然放在品牌著名的飛行員腕錶Navitimer上，當中一枚復刻版Navitimer腕錶更成為錶展話題作。這款Navitimer 1 Ref. 806 1959腕錶，將1959年推出的原祖級Navitimer腕錶重現眼前，據有份參與這復刻計劃的鐘錶收藏家Fred Mandelbaum解釋，腕錶的各項細節都極之講究，以原汗原味將舊作還原。錶盤刻度以跟隨舊日方式人手繪製，錶盤上的「BREITLING」字樣和未署名翼狀標誌。腕錶復刻版搭配圓珠旋轉錶圈，由94顆圓珠製成，數量與1959年的錶款一致。錶殼直徑亦跟足原有款式是40.9mm，一絲不苟。



著名的環型飛行滑尺位於弧形壓克力玻璃錶鏡下方，造型與原作一模一樣。為忠於早期腕錶Navitimer的手動上鏈機芯設計，品牌特別以自家B01自動計時機芯為基礎，研發出全新B09手動上鏈機芯，並獲COSC認證。腕錶僅限量1,959枚，加上售價只是六萬多港元，難怪在錶展即時引起鐘錶愛好者熱搶。



品牌今年開始亦參照時裝界推出Capsule系列，打頭陣之作是Navitimer 1 Airline Editions，以航空業黃金年代為靈感，跟當時3大航空公司推出聯乘錶款，包括品牌家鄉的航空公司Swissair、及兩大航空界傳奇公司Pan Am及TWA。每款腕錶均採用各航空公司主色為設計，錶底印有航空公司標記。



為紀念Breitling Orbiter 3熱氣球成功環遊世界紀錄20周年，品牌特別推出Cockpit B50 Orbiter限量版腕錶，腕錶採用黑色碳塗層鈦金屬錶殼，搶眼橙色錶盤及橡膠錶帶，更採用SuperQuartz溫度補償超級石英機芯，精確度為標準石英腕錶的10倍。備有多項功能，包括分段計時和飛返功能的計時、第2時區顯示、萬年曆等，當然還包括UTC世界時間、電子測速計、倒數/正數計時和飛行計時裝置等專為飛行而設的功能。限量213枚，此數字旨在紀念Orbiter 3號降落在埃及的日期──3月21日（21.3）。