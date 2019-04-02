終局第一擊！　HT Iron Man劇透性發表

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映在即，大家都想知英雄們的最終結果，特別是Tony Stark何去何從更是最多人關心。多年來總能夠從Marvel Studios處取得獨家消息的Hot Toys，最新發表的1:6 Iron Man Mark LXXXV就來個先行「劇透」，粉絲們讀下去要有心理準備啊！



上集出現的Iron Man為Mark L，亦即Mark 50，新一集已升級為Mark LXXXV，即Mark 85，由此推斷Tony Stark不但返回地球，而且還有時間製作多代Iron Man，擔心他在太空餓死的粉絲可以放心。至於新裝甲的最大特色是強化了肩膊、手臂、胸腹及大腿的條線，外形更粗壯，並保留了金、紅及碳灰的招牌用色，跟歷代IM來個首尾呼應。以上部分HT全部忠實還原，並利用多層塗裝工藝呈現裝甲應有的金屬感覺，加上大量合金素材，足秤又富有質感。



全個素體約高32.5cm、備有逾30個可動關節，胸甲、背部及小腿裝甲可以拆卸及揭開，有助展現內裏的複雜結構及高科技零件。Figure背部更可加裝新配件Nano Lightning Refocuser，這個六爪裝備似乎是Iron Man的最新納米武器，暗示佢老哥戰力將進一步提升！另外，雖然今代的LED亮燈裝置減至16個，但依然遍及胸口、掌心、上胸及背部，而頭盔雙眼更會綻放白色光芒，帥氣度十足！



頭雕由雕師GOX及塗裝師E-Lee負責，高水準製作可看到Robert Downey Jr.的表情及皮膚紋理。隨人偶配備多對可替換手掌及一款額外配件，美中不足是地台設計過於普通， 以最頂級的Diecast系列來說，實在還有進步空間。



以上人偶型號為MMS528D30，即日起接受公開預訂，約2020年第3季至第4季發貨。同期發表還有1:6新版Thanos人偶，買齊就可來個正邪大戰！