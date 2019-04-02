蔬果特調醬　易整又好味

中國人習慣將蔬菜煮熟才吃，但外國人則喜歡食沙律，或者直接把蔬菜切條然後蘸點醬汁來吃，認為這樣才夠原汁原味。由食譜作者Anna Olson主持的YouTube頻道Oh Yum with Anna Olson就分享了牛油果乳酪醬與桑莓酸豆橄欖兩種健康醬汁的做法，以後除了茄汁和沙律醬之外將有更多選擇。



【牛油果乳酪醬】



材料：

牛油果 1個

青葱 2條

希臘乳酪 175毫升

米醋 90毫升

香草 1/2杯

鹽、黑椒 各少許



做法：

1. 切開牛油果，去核後用攪拌器拌勻。

2. 加乳酪、青葱、香草、米醋，用鹽及黑椒調味。

3. 冷藏後即可食用。



【桑莓酸豆橄欖醬】



材料：

紅橄欖 195克

桑莓 85克

番茄乾 25克

蒜頭 1粒

羅勒葉 6片

檸檬皮 1茶匙

檸檬 1個

初榨橄欖油 45毫升

黑椒 少許



做法：

1. 將紅橄欖、桑莓、番茄乾放入攪拌器內。

2. 把蒜頭切碎，加入檸檬汁、檸檬皮、羅勒葉、橄欖油及黑椒。

3. 攪拌成醬汁即成。