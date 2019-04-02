大健事：春季病發高峰期　水痘、麻疹點樣分？

春天是過濾性病毒感染發作的高峰期，好像最近在香港爆發的麻疹疫情，截止3月已經發現了20宗個案。不過除了麻疹之外，經空氣或飛沫等途徑傳染的水痘同樣值得大家關注。



據家庭醫生莫昆洋指出，兩者同樣是過濾性病毒感染，而病徵上雖然都會出紅疹，但仍然可以找到兩種病症的分別。好似麻疹的主要症狀包括發高燒，眼角膜炎（紅眼症），咳嗽和流鼻水，而患者的頭部以至全身都會出紅疹，但不會感覺痕癢或疼痛，且一般在一星期內便會消退。水痘患者也會發燒，並在病發的第二、三日，陸續在頭部、頸部及手腳出現紅疹，症狀約維持兩星期。另外，麻疹的潛伏期相對較短，約為7-14日，可是由於其主要透過空氣傳播，因此傳染性會比水痘高很多。





【家長錦囊︰兒童出水痘點算好？】

1.若發現小朋友長紅疹和發燒等病徵，應盡早求醫。

2.避免任何外出活動，並且通知學校和衞生署有水痘個案，以安排小朋友在家隔離一星期或以上。

3.飲食以流質為主，增加水分的吸收。

4.適量浸浴有效減少痕癢和細菌性感染。

5.在痕癢處塗上止痕藥膏卡如拉明洗劑（Calamin Lotion），可有助紓緩不適。另外，口服抗組織胺藥如氯黴素（Chloramphenicol）亦可幫助小朋友安睡和止癢。

6.若患者發燒多於四天或有併發症的病徵，如呼吸困難、呼吸速度增快、精神狀況很差，甚至有作嘔、頸痛、頭痛、步履不穩等情況，則要提早覆診。



【中醫推介食療︰紓緩水痘症狀】

綠豆祛濕飲

材料︰綠豆，生薏米，赤小豆各50克，陳皮1塊，冰糖適量。

製法：將材料洗淨后浸泡1小時，加清水1,500ml熬湯，把豆煲至爛後取水加入冰糖代茶飲。



蠟梅花綠豆粥

材料︰蠟梅花15克，綠豆50克，粳米50克

製法︰先將蠟梅花用水煎取汁，綠豆和粳米煮粥，粥至八成熟時放入藥汁再煮成粥糜。



金針莧菜湯

材料︰金針菜30克，馬齒莧30克

製法︰將金針菜和馬齒莧加1,000ml水煮30分鐘，去渣，分兩次服用。