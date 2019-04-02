本日日本：新年號搶先「食」令和

昨天日本公布了新年號「令和」，之前排山倒海推出的「平成最後」商品熱潮應該告一段落，取而代之，大家齊齊鬥快出「令和」相關出品！其中引起大家話題的，莫過於便利店LAWSON，繼之前跟湖池屋推出了「平成最後薯片」成為網絡話題後，今次再接再厲，找來卡樂B推出「令和最初薯片」，大家不禁會問，究竟味道有乜特別呢？呢方面難免令大家失望，原來只係將卡樂B熱賣的薄鹽味改個包裝，印有大大隻「令和」字樣，及將發售日期「令和元年5月1日」放到雞乸咁大隻！包裝袋背面則有卡樂B薄鹽味歷年的包裝變遷，應該會勾起大家多年來的回憶。而151日圓的定價，亦明顯要跟發售日期扯上關係，絕對係將5月1日的噱頭食到盡呀。



至於買嚟送禮的話，不妨揀Nenrin家的的期間限定令和年輪蛋糕。這間年輪蛋糕專門店出品一向講究，今次的新年號出品亦唔馬虎，首次於一個年輪蛋糕內包含兩種不同味道（分別為櫻花風味及蛋風味），視覺上則有紅白兩個圓形構成，帶出平成及令和兩個不同時代的寓意，發售日期為即日至5月中旬，售1,188日圓。另外糕點連鎖店JUCHHEIM亦火速搵嚟書法家中塚翠濤揮筆寫下充滿氣勢的「令和」兩字，並將之印在即日起推出起的令和版本蛋糕卷的盒面之上，蛋糕卷本身是原味加上白免朱古力外層，賣相味道均相當不俗，售1,080日圓起。如果想細細粒容易食的話，創意糖果店papabubble即日至4月7日亦有寫上令和字樣的糖果發售，每袋（重40g）售700日圓。



不少廠商亦趁機免費派發令和出品趁機宣傳一番，昨日於東京新橋站前的Faro City大樓，便有2,000支貼有令和Label的可口可樂派發給途人，如此特別的包裝火速掀起話題。而崇光．西武的15間店舖則會於4月27日至5月6日期間，免費派發50,000個分別印上平成及令和兩個年號的「福銅鑼」，該福鑼燒是兩口屋跟崇光．西武的聯乘出品，於4月27至30日派的平成款是紅豆沙餡，而5月1至6日派的令和款則是紅豆粒餡，絕對誠意十足呢。



網址：

https://www.lawson.co.jp/index.html（LAWSON）

https://www.nenrinya.jp/（Nenrin家）

https://www.juchheim.co.jp/（JUCHHEIM）

http://www.papabubble.jp（papabubble）

https://www.cocacola.jp/（可口可樂）

https://www.sogo-seibu.jp/makuake/（崇光．西武）