《十二個想死的孩子》密室x推理　細聽年輕人煩惱

60年前，美國電影《十二怒漢》創新了推理電影的類型，也正視了生命的重量，成為了電影史上的經典，而早前香港國際電影節選映的《十二個想死的孩子》，導演堤幸彥則把鏡頭聚焦12個萬念俱灰的年輕人，透過一件離奇事件，展現當下社會的環境下，年輕人所面對的壓力和問題，令更多人關注他們的想法。



「電影是一種綜合藝術，當中蘊含了各式各樣的元素，是難度相當高的工作。雖然至今我已拍攝了40多套電影，但每次接觸到新的電影計劃，都總會為我帶來不一樣的新鮮感，使我能夠以截然不同的心情迎接每套作品。」愛知懸出生，少年時代曾醉心於搖滾音樂的堤幸彥，21歲前從沒想過投身電影或舞台創作，直至偶然升讀了製作專門學校，才開始對電影產生興趣。



畢業後，堤幸彥曾為多個電視節目擔任製作助理，慢慢磨練技術，1988年參與了森田芳光的電影計劃《笨蛋！我生氣了》的《英文是甚麼》篇章，正式以導演身份出道，其後拍攝了電視劇《圈套》系列、《20世紀少年》三部曲和《劇場版SPEC》系列等作品，2015年更憑《愛的成人式》和《天空之蜂》獲得第40屆報知電影獎的最佳導演。



與原創不同，改編故事看似局限了創意，但亦能令創作人有不同的體會，而堤幸彥的導演作品，就有不少是改編創作，他說：「這個世界有形形色色的想法和生活，我們總不能經歷所有的人生。相反，原作故事有着各式各樣的題材，有探討自殺，也有關於母愛、核能、陰謀論，甚至是現實中不存在的超能力題材……每當我發現感興趣的故事，都會花時間進行資料搜集和採訪，再把這些元素整合，改編成電影，這個過程就像體驗了另一段人生，十分有趣。」



在監製推薦下，堤幸彥閱讀了《十二個想死的孩子》的原著小說，更被當中「想死的人」這個富現代感的主題吸引，而年輕人的煩惱和其面對的問題，更是他一直以來希望深入探討的主題，他說：「近年，很多年輕人都無法清晰地表達自己的想法，而在這個故事中，每當參加者出現分歧時，他們都會用舉手投票的分式來表達意見，這是一個相當民主，又適合年輕人的方式，使我有了把故事電影化的想法。」



《十二個想死的孩子》以10年前日本網絡出現的自殺網站為契機，描寫12名青少年參與了由自殺網站主辦的集會，相約前往一所廢棄醫院進行安樂死，但在集會當日，現場卻出現了第13人的屍體，為了找出真相，12位參加者開始進行辯論，過程中揭示了各人參加活動的原因……導演表示，雖然近年日本的自殺個案有減少迹象，但其中年輕人的比率卻有上升的趨勢，相信這跟學習壓力、家庭問題和朋輩相處有一定關係，他說：「我也經歷過年輕，亦曾有輕生的想法，因此也能明白他們的感受。我認為，每個人輕生前或多或少都會有一些徵兆，但社會和身邊的人也未能察覺，才會導致悲劇發生，這是社會當下最需要關注，而且十分迫切的問題。其實我自己也有小孩，雖然現時只得8歲，或許仍未有煩惱，但萬一日後他出現這種念頭，我又應該如何面對，要如何與他溝通？因此這亦是我必須思考的問題。」



堤幸彥解釋，由於原著的情節豐富而且充滿張力，要在短短2小時內敘述整個故事的難度其實頗高，因此他特意採用了近似舞台劇的手法，以5部攝錄機同時拍攝長達約40分鐘的討論，鉅細無遺地捕捉角色各懷心事，互相警戒又要隱藏內心不安的感覺，他說：「另外，這個故事只有醫院一個場景，只能透過12位主角的討論來推進劇情，雖然以往也曾拍攝這類密室題材，但今次這個故事卻多達12個角色，加上有第13人的謎團，期間更要表現角色的不安和複雜的背景，對我來說亦是一次新的嘗試。」



對堤幸彥來說，這部電影不單結合了推理和懸疑元素，又流露了對年輕人的關懷，是一個十分難得的故事，他說：「今時今日，整個世界都是網絡世界，即使是發生在偏遠地區的事，也有可能傳遍千里，雖然我們很容易就能接觸這些不同地方的人和事，但我希望年青人嘗試不再倚賴資訊科技，多些面對面的溝通和交流，就有機會改善目前的狀況。」