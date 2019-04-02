【深夜字聊】歡樂性講堂：沖涼不關門惹尷尬

Q：本人14歲，女，近來發生了一件不開心又疑惑的事。我和父母弟妹同住。家中廁所沒有窗，沖涼好焗，所以我從小就習慣打開門沖涼。洗澡時拉密浴簾，有時父母在我們洗澡時亦會出入廁所，例如洗手或者小解，有時我們只包住大毛巾從廁所走入房間換衫，一直相安無事。早前表哥來了暫住，他不知道我在洗澡進來廁所小解，就這樣被他發現我在洗澡（其實只是看到我的身影，應該沒看到身體），當晚他就提早搬走了。媽媽責罵我沒分寸，不懂分家人與外人，有外人就應自動自覺鎖門，還說幸好表哥是正人君子，又要我傳短訊道歉，無辜被罵但我覺得自己沒做錯，為何家人有這雙重標準？



阿善



A：不要忘記你已漸漸邁向成年階段，必須注意身體上的禁忌。也許因着環境上的某些局限如浴室缺少一扇窗戶，而使你習慣成自然，覺得不關門洗澡是合情合理的。然而，異性之間甚或是同性之間，不論是家人或沒有甚麼血緣關係的，也該注重身體距離。



親朋戚友之間親疏有別，媽媽持不同標準，其實不無道理。表哥作為異性親友，處於血氣方剛之齡，亦非長期同住，不難理解何以他拒絕接受只有一簾之隔，男女各自進行私密事。對方尷尬極了，不欲瓜田李下，所以才匆匆告辭。



事實上，母親定義之下的身體界線亦粗疏不足，你已長大，弟妹遲早也會踏入青春期，兩代之間或是兄弟姊妹之間也應避嫌，洗澡及更衣時應注重私隱。子女年幼時，親子之間基於實際的照顧需要，例如要協助異性孩子洗澡或上廁所等，身體接觸乃無可厚非。但當孩子漸漸成長，家長便要開始進行性教育，讓孩子理解兩性關係，身體屬於自己的私隱，不可隨便與別人肉帛相見。孩提時候，小朋友對裸體沒有甚麼概念，但於成長以後，裸體的禁忌會透過社教化形成牢固的意識形態，意識到不可暴露身體、不可「走光」等等。經此不快遭遇，你可嘗試母親延伸討論，包括改裝浴室加添抽氣裝置，不應在別人洗澡時自出自入，洗澡後也應穿好衣服才走出客廳，家庭成員間互相尊重。



李偉儀