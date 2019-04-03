帝京酒店　復活節．歡樂小小世界

帝京酒店於2019年4月19日至22日復活節期間，為您呈獻小小歡樂世界，花月庭自助餐餐廳推出主打美食，包括復活節蜜汁鳳梨燒火腿、即切原條油甘魚、迷你匈牙利牛肉撻、迷你黑松露野菌香草意粉、迷你意大利肉丸芝士薄餅、甘筍芝士蛋糕及脆脆榛子朱古力撻等。另外，於自助午餐及晚餐時段，餐廳更為客人預備了復活節推蛋杯、主題拍照區、競猜復活蛋、幸運拋彩虹、杯子蛋糕工作坊、歡樂扭波波及賓尼兔大巡遊等攤位遊戲，讓大家盡興而歸! 凡四位惠顧復活節自助晚餐均可獲贈太子珠寶鐘錶購物現金券乙張，或凡惠顧復活節自助晚餐每人均可獲贈孩之寶Play-Doh禮品乙份，數量有限，送完即止。



除自助餐外，酒店的酒吧餐廳Lion Rock同時推出復活節半自助午餐，當中包括無限量供應的自助田園沙律吧、焗三文魚威靈頓、一系列精緻的復活節限定甜品、以及自選一份特色主菜，不妨於假日期間於獅子山美景下享受片刻悠閒。



主題蛋糕方面，帝京餅店亦於4月份推出OREO白朱古力芝士蛋糕 (夢幻兔子)，添加OREO粒有助增強口感層次，突顯獨有香氣，與白朱古力芝士味道相輔相成，大人小朋友都愛！



地址：九龍太子道西一九三號帝京酒店

查詢：2622 6154 (花月庭) / 2622 6167 (Lion Rock) / 2622 6256 (帝京餅店)