時代廣場展銷集 嬰童服飾及玩具用品開倉
2019年04月03日 11:00
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時代廣場展銷集 嬰童服飾及玩具用品開倉（客戶提供）
媽咪血拼時侯又到啦！
由即日至4月8日，一連6日喺時代廣場展銷集舉行嬰童服飾及玩具用品開倉，搜羅多個優質嬰兒及小童服飾及用品品牌，會場入面有BB衫鞋、童裝、兒童太陽眼鏡、益智玩具、床品、媽咪衫、BB日常護理用品……參加的品牌有Bloom & Grow、B.Duck、Sanrio、Petit Bateau、Skip Hop、stride rite、Teens Chanel、Casablanca、Esprit、Gunze……部分貨品更低至一折！
<<購物攻略>>
‧Bloom & Grow推出幸運福袋$99(5件裝) ，當中必有Skip Hop零食杯及BB餐具，而另一款係$199(4件裝) ，包括益智玩具遊戲，驚喜萬分！
‧床品方面，有多款卡通被袋加床笠、枕袋及小童被特賣，小朋友睇見咁可愛的床單被鋪，仲唔乖乖上床，一覺訓天光！
‧每個小女孩都夢想成為公主，今次特別推介Gusella的童裝粉色蝴蝶結長裙原價$3,880，展銷集只係$399，接近1折！
‧來自於法國經典高級童裝品牌Petit Bateau，一直堅持高品質的服飾，其嬰兒系列的男女童裝內衣褲今次開倉3盒只售$200 。
‧美國及香港足醫認可的健康童鞋Stride rite，多款男女童裝鞋、返學皮鞋、波鞋及學步鞋都有減價。要買快手！
各位新手爸媽和準爸媽，係時候入貨喇！
地點：時代廣場展銷集 – 銅鑼灣時代廣場一座16樓
日期：4月3日至8日
時間：上午11時至晚上9時
付款方法：信用卡(VISA / MasterCard)及現金
查詢熱線： 2118 8900