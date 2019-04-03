時代廣場展銷集　嬰童服飾及玩具用品開倉

媽咪血拼時侯又到啦！



由即日至4月8日，一連6日喺時代廣場展銷集舉行嬰童服飾及玩具用品開倉，搜羅多個優質嬰兒及小童服飾及用品品牌，會場入面有BB衫鞋、童裝、兒童太陽眼鏡、益智玩具、床品、媽咪衫、BB日常護理用品……參加的品牌有Bloom & Grow、B.Duck、Sanrio、Petit Bateau、Skip Hop、stride rite、Teens Chanel、Casablanca、Esprit、Gunze……部分貨品更低至一折！



<<購物攻略>>



‧Bloom & Grow推出幸運福袋$99(5件裝) ，當中必有Skip Hop零食杯及BB餐具，而另一款係$199(4件裝) ，包括益智玩具遊戲，驚喜萬分！



‧床品方面，有多款卡通被袋加床笠、枕袋及小童被特賣，小朋友睇見咁可愛的床單被鋪，仲唔乖乖上床，一覺訓天光！



‧每個小女孩都夢想成為公主，今次特別推介Gusella的童裝粉色蝴蝶結長裙原價$3,880，展銷集只係$399，接近1折！



‧來自於法國經典高級童裝品牌Petit Bateau，一直堅持高品質的服飾，其嬰兒系列的男女童裝內衣褲今次開倉3盒只售$200 。



‧美國及香港足醫認可的健康童鞋Stride rite，多款男女童裝鞋、返學皮鞋、波鞋及學步鞋都有減價。要買快手！



各位新手爸媽和準爸媽，係時候入貨喇！



地點：時代廣場展銷集 – 銅鑼灣時代廣場一座16樓

日期：4月3日至8日

時間：上午11時至晚上9時

付款方法：信用卡(VISA / MasterCard)及現金

查詢熱線： 2118 8900