兒童節有咩節目？「木育森林」大人細路都啱

小朋友考完期考了吧？4月4日便是兒童節，不如帶他去高雄駁二藝術特區，因為那裏有剛開幕不久的Wooderful life旗艦店，它打造了一座全台最大的「木育森林」遊戲區，內有40種大型木製互動設施，成了絕佳的親子活動景點。(門票：單人票NT$300（約HK$75）起)



剛在去年12月開幕的它，位於駁二大義倉庫群中，園區分為兩個區域，橫跨了整整兩座倉庫，焦點「木育森林」設於大義區C7-8倉庫，當中分為玩科學、玩競技、玩闖關、玩體能、玩益智、木療癒及長知識等7個主題區，當中40項設施包括有全台唯一的「空中飛人」、「保齡球」、「搖擺平衡木」等大型木製設施，也有販賣音樂盒、生活木器等多元商品，甚至有 DIY手作體驗，還有輕食提供，夠你玩足大半天。



木育森林

Wooderful life高雄駁二旗艦店

地址：高雄市鹽埕區大義街 2-2 號（大義倉庫C7-8、 C8-19）

營業時間：11:00am-6:00pm（周六日至9:00pm）

Facebook：https://www.facebook.com/wooderfullife2012