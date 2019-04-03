自製健康水果芝士蛋糕 輕食至啱
2019年04月03日 13:30
東網電視更多新聞短片
簡單而富果香的忌廉水果蛋糕，用作下午茶點輕盈又好吃。（互聯網）
水果蛋糕老少咸宜，但坊間選購到的款式，不是水果不夠新鮮，就是忌廉多過水果等，IG@moguna_com就教大家一個快速炮製水果芝士蛋糕的做法。海綿蛋糕先抹上一層冧酒柑橘醬，記得抹的時候分量要適中，太少唔夠味道，太多又怕令海綿蛋糕變得太腍。之後抹上一層厚厚的忌廉芝士，再按個人喜好放入大量士多啤梨和藍莓，當然你亦可以選擇不同的水果，令口感更加豐富，最後簡單以糖粉和薄荷葉作裝飾便完成。
兩層厚的水果蛋糕，輕輕切開，每一啖都吃到清甜水果和厚厚的忌廉芝士，由於用上柑橘醬，味道層次更為豐富，清新而不膩，配一杯清茶即成豐富的下午茶，如有朋友生日，作禮物亦非常合適。
https://www.instagram.com/p/BvT1BZ_gRa4/
材料：
海綿蛋糕片 2塊
士多啤梨 1包
藍莓 1包
水 50毫升
糖 4湯匙
柑橘醬 2湯匙
冧酒 1茶匙
鮮忌廉 200毫升
忌廉芝士 100克
糖粉 適量
薄荷葉 適量
做法：
1.水、2湯匙糖、柑橘醬、冧酒混合，微波爐600W叮1分鐘。
2.將叮熱的柑橘醬混合物，掃在海綿蛋糕表面。
3.鮮忌廉發打後，加入2湯匙糖、忌廉芝士再發打，抹在其中一塊海綿蛋糕上。
4.士多啤梨切片後，和藍莓一起鋪在抹了忌廉的海綿蛋糕上，然後蓋上另一塊海綿蛋糕，再抹忌廉和鋪上水果。
5.最後灑上糖粉和加薄荷葉便成。