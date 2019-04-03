自製健康水果芝士蛋糕　輕食至啱

水果蛋糕老少咸宜，但坊間選購到的款式，不是水果不夠新鮮，就是忌廉多過水果等，IG@moguna_com就教大家一個快速炮製水果芝士蛋糕的做法。海綿蛋糕先抹上一層冧酒柑橘醬，記得抹的時候分量要適中，太少唔夠味道，太多又怕令海綿蛋糕變得太腍。之後抹上一層厚厚的忌廉芝士，再按個人喜好放入大量士多啤梨和藍莓，當然你亦可以選擇不同的水果，令口感更加豐富，最後簡單以糖粉和薄荷葉作裝飾便完成。



兩層厚的水果蛋糕，輕輕切開，每一啖都吃到清甜水果和厚厚的忌廉芝士，由於用上柑橘醬，味道層次更為豐富，清新而不膩，配一杯清茶即成豐富的下午茶，如有朋友生日，作禮物亦非常合適。

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材料：

海綿蛋糕片 2塊

士多啤梨 1包

藍莓 1包

水 50毫升

糖 4湯匙

柑橘醬 2湯匙

冧酒 1茶匙

鮮忌廉 200毫升

忌廉芝士 100克

糖粉 適量

薄荷葉 適量



做法：

1.水、2湯匙糖、柑橘醬、冧酒混合，微波爐600W叮1分鐘。

2.將叮熱的柑橘醬混合物，掃在海綿蛋糕表面。

3.鮮忌廉發打後，加入2湯匙糖、忌廉芝士再發打，抹在其中一塊海綿蛋糕上。

4.士多啤梨切片後，和藍莓一起鋪在抹了忌廉的海綿蛋糕上，然後蓋上另一塊海綿蛋糕，再抹忌廉和鋪上水果。

5.最後灑上糖粉和加薄荷葉便成。