三界五行：清明拜山　唔使等正日

上巳節式微，清明節就兼顧上巳節的部分祭祀活動。上巳節以陰曆計算（也稱農曆，陰即月亮），清明節以陽曆（也稱公曆、新曆，陽即太陽，清明與所有節氣一樣，都是根據地球環繞太陽公轉的軌迹，也就是黃道而定，按太陽對地球直射點把黃經平分為二十四點，這就是二十四節氣），每年陽曆4月5日前後，太陽直射在黃經15度，就是清明。



民間習俗認為，每年清明前後，閻羅王讓地府的陰魂返陽間接受孝子賢孫的拜祭，拜祭地點就在先人的墓地或骨灰龕位（今時今日，生人難於為自己找地方安居，為先人找地方安葬，更難上青天，惟有火化成灰，有骨灰龕位安放，已經萬幸）。閻羅王是相當有人情味，考慮到初落陰間的新鬼思念陽間親人的急切，所以在春社之前，優先讓新鬼上陽間接受孝子賢孫的拜祭，領取後人供奉的金銀衣紙元寶蠟燭返陰間使用，這就是「新山不過社」的原因（社即春社，是立春後第五個戊日，大約在春分前後，一定在清明之前，今年春社剛好在春分翌日）。



用現代城市管理學來說，「新山不過社」是「錯鋒拜祭」，是交通分流，以免把拜山都集中在清明這一天，造成交通堵塞，孝子賢孫拜山困難，到墳場拜祭困難，到存放先人骨灰龕的地方拜祭難上加難，因為地方太小，找個地方擺放祭品、叩頭上香、燃燒冥鏹實在艱難。善信明白這道理，不「行正清」（清明正日拜山），並非不孝。



方向宇