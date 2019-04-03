AP腕錶展　走進瑞士森林探秘

積極支持藝術發展的Audemars Piguet（AP）每年會於Art Basel設立展廳，今年品牌邀請了美國藝術家及設計師Fernando Mastrangelo，設計充滿品牌發源地瑞士侏羅山脈特色的展廳。Fernando本人更特別飛到香港，親自講解展廳的設計理念。



Fernando指展廳創作靈感源自他之前去AP總部Vallée de Joux之旅。「當時我遊覽了山谷的多個地區，帶給我好多靈感，並了解品牌是怎樣創立。可以說今次創作以當地的雲杉森林開始，所以大家踏進展廳時就如走進森林一樣。展廳內有不同大小的『樹木』，其中最大一棵內展出品牌古董腕錶，即品牌最古老的錶款，而新錶則放於教幼身的「樹木」內。我想大家在展廳內時如一邊走入森林、一邊欣賞新錶。」



「樹木」形展示櫃原來是今次創作的最大挑戰，Fernando坦言過往的作品甚至加入功能性設計，但設計鐘錶展櫃時，需考慮保安等不同因素，大大增加創作難度。展廳內其他特色包括鐘錶工匠工作枱，以當地的鐘乳石洞為靈感。枱後的大型展示牆代表當地的石礦場，牆上的5個小型窗口，展出製作腕錶的五大元素：金、黃銅、砂金石、藍寶石水晶玻璃及鐵。



不過這個森林不是大家印象中的綠色，反而是型格的黑灰色調，Fernando解釋是在創作隨着過程中慢慢演繹出來。「黑灰色其實是自然色調，因為根據品牌歷史，以前錶匠需要砍伐樹木生火，用以製作鐘錶，這是黑色設計的出處之一。錶匠工作枱以灰色設計其實是水泥的天然色調。我本身偏愛用物料的原色作設計，不添加任何顏色，盡量保留自然感覺。」



展廳內還設有一個Escape Room，Fernando希望將瑞士的日出日落美景重塑眼前，透過欣賞這美景，帶給大家寧靜放鬆的感覺。空間的圓形設計正是源於最新的Code 11.59系列。「Code 11.59腕錶採用圓形設計，然而AP傳統向以八角形設計聞名。因為這是一個全新圓形設計，所以展館內都加入不少圓形元素，如腕錶展示櫃採用圓形設計。我身處的Escape Room正是最佳例子。內部以圓形設計，代表新錶的圓殼設計，而空間外牆以鏡子拼出八角形狀，來代表品牌的傳統。因此新錶亦是展廳的設計特色之一。」



全新Code 11.59系列名字11.59即午夜00:00之前，代表新挑戰新開始，腕錶採用41mm直徑中性尺碼設計，3層式圓形錶殼中間結合品牌標誌性八角形設計。備有13個款式包括基本三針、計時碼錶、Minute Repeater Supersonnerie報時錶、萬年曆錶及鏤空陀飛輪腕錶等。