本日日本：明天開幕！無印良品銀座逐層睇

作為無印良品世界級旗艦店的無印良品銀座，明天便正式開張大吉，一班粉絲當然心急想知有乜賣點，趁開店前為大家來個深入淺出的介紹吧！旗艦店設於銀座的讀賣並木通大樓，樓層由地庫1樓至6樓，今次無印講明新店會大搞食的相關產品及服務，而1樓便是當中焦點——提供約30至50款以關東近縣農家為中心的有機栽培或減農藥蔬菜及生果，並會率先推出自家的新產品「不易溶雪糕」，及銀座限定的每日不同款式便當。另外，還有提供當造蔬果汁的Juice Stand，有熱辣辣即焗麵包的Bakery、集合了32種不同茶葉的配方茶專門店Blend Tea工房等舖頭，選擇相當豐富。



而地庫1層有餐廳MUJI Diner登場，以享受原味道為主題，早餐提供豆漿粥、飯糰、味噌湯、出爐麵包及剪蛋等套餐，午餐有由小田原漁港送來的鮮魚烹調而成的定食，而晚餐除了有小田原漁港的海產外，更有由產地直送的肉類及蔬菜，食材的鮮度及質素絕對不容置疑。



至於各種無印的生活雜貨會分布於2至5樓。其中2樓便主打男女服裝及MUJI Labo的出品，其中有採用印度傳統手織布Khadi製成的輕便錐形蛼，及無染色和着色的運動鞋等限定產品，除此之外，亦有浴衣和阿波しじら織的甚兵衞等衣着，及MUJI Labo的綿質牛津對襟毛衣和恤衫等。至於3樓則售賣內衣、護膚、化妝、文具及單車等用品，其中焦點有MUJI to GO推出的銀座限定透明旅行箱，特色係雖然可以看到箱內的結構，但卻睇唔到行李內擺放的物品，你話係咪好神奇呢？



而4樓設有MUJI BOOKS，除了賣書更提供為你度身造書的服務，只要事前喺網站落Order，便能為你製作寫真集，亦可將帶來的小朋友畫作即場製成畫集，叫人相當驚喜。同場亦有Design工房為你當日購入的產品加入多達26色的刺繡圖案。該樓層還有售賣廚房及生活用品的Found MUJI，及搜羅世界各地紡織品、民間藝術及原創家具雜貨的IDEE，啱晒你慢慢睇慢慢揀。



5樓設有提供睡房相關用品、收納家具、掃除用品及照明產品的MUJI SUPPORT，一大特色係有專人為你提供意見為你解疑難，內容可以覆蓋睡眠到訂製家具施工等，不過前提係你要識日文！只於6樓則係綜合設計文化發信基地ATELIER MUJI GINZA，內裏由多個部分組成，包括設有兩個舉行製作物件及設計等相關展覽及企畫的Gallery、你可以邊飲咖啡啤酒邊吹水的Salon、能閱讀設計美術相關書籍的Library，及會舉行Talk Show及Workshop的Lounge，喜歡設計的朋友，到此一Hea肯定會大開眼界。



除了旗艦店，作為無印良品的首間日本酒店MUJI HOTEL GINZA，則於同大樓的6樓至10樓同日開幕，以anti-gorgeous及anti-cheap為概念，讓旅客用合理價格享受瞓得好、及可調整身心的空間。酒店一共有79間客房，按不同大細、床及設計分為9種房款，最細的Semi Double房（14至15平方米）每晚房租為14,900日圓，而最大的雙人房（52平方米）每晚房租為55,900日圓。不過最特別的是，唔似其他酒店旺季淡季房租各有不同，這裏一年365日均收取劃一的房租，並且標價已包含了稅項及服務費，價格一目瞭然，相當抵讚呢！



無印良品銀座

開幕日期：4月4日

地址：東京都中央區銀座3-3-5地庫1樓至6樓

營業時間：10:00am~9:00pm

網址：https://shop.muji.com/jp/ginza/