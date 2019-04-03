潮童必到！Denim文化展

大概每個人的衣櫃裏，都有數件牛仔服飾，只因牛仔褲、牛仔褸的配搭萬千，可謂入得廚房、出得廳堂，切合多種風格的造型。為了展示牛仔服的歷史及相關經典生活文化作品，香港知專設計學院（HKDI）時裝資料館近日舉辦「DDDenim牛仔服的生活及文化」展覽，一眾Cowboy、Cowgirl不容錯過。



是次展覽講及牛仔服的發展歷史及演變，由500多年前航海用的帆布到今天的潮流指標，象徵奔放、自由的牛仔服飾，如何在電影、攝影、藝術與音樂、雜誌出版界和廣告創作等多方面影響全球的藝文生活發展。另外，展覽亦會展出名人明星的私人牛仔服珍藏，如鄭伊健、歐鎧淳、馬詩慧及王曼喜等，牛仔服以外更有與牛仔相關的老照片、人偶、唱片、海報及印刷物等，呈現不同層次的牛仔靈感。



「DDDenim牛仔服的生活及文化」展覽

日期：即日至6月6日

時間：10:00am-12:00nn、2:00pm-5:00pm（星期六、日及公眾假期休館）

地點：香港知專設計學院（HKDI）時裝資料館