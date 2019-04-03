PIX Backpack　着燈背包自創圖像

嫌傳統背包平凡無新意，不如考慮最新智能背包PIX Backpack，早前在Kickstarter眾籌成功超額集資4倍，最大特色是背包設有彩色LED屏幕，只需透過手機下載應用程式PIX Backpack，即可自選圖像、動畫，透過藍牙即時上載到屏幕顯示，可以隨時更換圖像，日日換新款，保持新鮮感。用家可揀選已有的預設圖像，如紅心、雀鳥等等，還可以在自創個人化的文字、圖像或動畫，打造出心愛球隊、Band的圖案，甚至乎跟另一半表達愛意，充當流動告示牌都難不到它。



用家只需進入My Collection一頁，就能顯示出用家自製及已下載的所有圖像及動畫，揀好後按Upload to Pix，就能即時顯示在背包上，而用家更可到Market一頁下載更多圖像與動畫。除了顯示個人化圖像之餘，應用程式更會快將引進多款懷舊的8-bit遊戲，包括俄羅斯方塊、打磚塊等供下載，用家可將背包當成遊戲機屏幕，用手機充當控制器。今年稍後更會推出PIX Backpack專用的單車專用遙控器，按下遙控即可打燈預告轉彎方向，減速時更會自動顯示煞車警告，協助保障你的安全。



PIX Backpack由耐用的Cordura Nylon Fabric防潑水物料製造，微雨天使用也不成問題，而且背包設有手提電腦專用的拉鏈儲存格，可放置最大15吋的手提電腦或平板電腦，內部儲存空間十足，設有多重分類空間，分別供擺放Power Bank、充電線、文件、筆記簿、 文具、水樽、鎖匙等，分門別類，助你有條理收納出門一切所需。設有4款顏色選擇，分別為淺灰、黑灰、青藍、桃紅。背包並無內置電池，用家要使用內置的USB線，連接尿袋才可以着燈，如接駁20,000mAh的尿袋，即可為背包供電長達12小時。