男士之夜：正宗大細路　「玩具」速速掃

【果粉聚焦：今天有得用！Apple Watch 4心電圖實測】

Apple Watch 4推出時其中一個賣點是心電圖ECG（Electrocardiogram）功能，只不過之前僅開放予美國、波多黎各、關島及美屬維京群島等地區使用，非指定地的用戶即使改區也無法使用。等了又等，做事往往出人意表的Apple剛剛宣布，ECG功能即日起於香港推出，而香港更是首個開放使用的亞洲地區，以下就同大家實測一吓！

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【小米快充技術 17分鐘叉滿4,000mAh】

小米話畀大家知快充技術原來仲有好大進步空間，早前品牌聯合創辦人之一林斌於微博上載影片，指小米工程師已經成功研發出100W快充技術（Super Charge Turbo），片中進行實測比較，一部為4,000mAh電量的小米手機，以100W快充技術充電，開機情況下17分鐘就充滿。

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【BMW新3系下月開售 陳列室變體驗區】

BMW新一代3系即將在港上市，下月3至14日，BMW土瓜灣陳列室將變身成「BMW LOFT3」體驗廳，車迷可即場試玩新3系的智能個人助理（BMW Intelligent Personal Assistant）系統，用語音控制汽車的各樣設定。

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【Phasemation CM-2000 無源前級低噪靚聲】

如你是日本音響名牌Phasemation的粉絲，應記得該廠之前曾推出一部經典無源前級CM-1000，而最新的CM-2000可說是前者的後繼型號，屬市場上少見有無源前級，透過一組ATT變壓器來處理音信，機內不包含有源電路，確保音信不再被電源干擾劣化，難怪音色如此乾淨自然。

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【赤足進化 Nike Free系列4/4開賣】

以赤足作為設計概念的Nike Free系列，自誕生以來一直希望為穿上的跑手提供最自然的步態，讓雙腳可以盡情彎曲及伸展，提升跑手腳部靈活性及平衡感，2004年推出之時更從「5.0」開始一直延伸推出「4.0」、「3.0」、「2.0」及最貼近真正赤足腳感的「1.0」多個版本。

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【Hyundai i30N 熱血抵港】

現代汽車（Hyundai）全新高性能揭背車i30N正式登陸香港。這款揭背車型來頭不小，於著名的紐布寧進行深度改良，身上流着賽道熱血。

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【XPower車用配件 極速充電】

揸車時手機電量不足，但車程一般都係半小時至一小時，確實唔夠時間為手機電量「補給」。本地品牌XPower最近就推出兩款車用配件，分別是無線充電手機架CMM以及車用充電器CC3QD，同樣支援快速充電技術，瞬間為手機等Gadgets回復電量！

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【smart forfour 電動新世代】

smart電動車抵港，這款smart forfour Electric Drive以4座位布局，車廂仍保留着smart的特色，駕駛席右方加配了電量顯示儀錶，讓駕駛者可以即時知道餘下電量。

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【開箱男：TicWatch S2/E2 運動啱用】

近年智能手錶選擇愈來愈多，不但有科技品牌，就連傳統手錶廠商都玩埋一份。講到入門級的智能手錶，品牌Mobvoi的Ticwatch系列絕對是好選擇，而最近Ticwatch系列亦有新作S2、E2同時上架，即刻開箱睇吓好唔好用先！

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【防彈G63 手榴彈都炸唔穿！】

買得起AMG G63的客人都非富則貴，加拿大有車廠「Inkas Armored Vehicle Manufacturing」就看準這一點，製作了一個防彈版本出來，讓富豪們可安全地享受旅程。

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