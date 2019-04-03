【深夜字聊】呢樣嘢唔係男人用㗎……

其實情趣玩具除咗雞公環呢類男士限定用外，理論上冇話男人唔用得情趣按摩棒同震蛋之類嘅，只係好似呢位男網民咁，因為粒震蛋而扯晒火，就真係奇情。話說有位男網民早前喺網上分享，自稱同女友因震蛋而有拗撓。佢話：「早前送咗粒震蛋畀女友，佢收到後就問我點解送個男性用嘅情趣玩具畀佢。我就話震蛋係女友用嘅，佢就死都話係男人用。我問佢男人點樣用震蛋時，佢好認真話用嚟震蛋蛋、震棒棒同塞入後花園度用，仲問我係咪有被玩後花園嘅習慣，然後佢就好委屈咁話，佢唔介意將粒蛋塞入我度。我嬲到飛天呀！佢係咪搞錯晒呀！邊有男人會用震蛋咁玩㗎？」



網友神回應：



月入底位數：哈哈，你女友講得又唔係錯喎。男人又真係可以用震蛋嚟自震，睇吓你從邊個角度嚟睇啫。不過我更想知道粒震蛋最後點樣處理呢？



密密蘇：你女友真係勁純情呀！乜佢冇睇過日本嘅愛情動作片咩？嗰班男優都係用粒震蛋嚟情挑班AV女優啦！又真係冇睇過掉返轉嚟用喎？不過你畀佢睇吓AV啦！



風中看花：我以前都以為震蛋係男人用㗎！因為震蛋有個「蛋」字，而男人又有蛋蛋，咪以為係男人用囉。後嚟我試過後，先至知道原來係畀女人用。之但係咁睇，男人又應該用得。



冇晒度假Link：呢個唔係震蛋係男人定女人用嘅問題，而係男女相處嘅問題。正所謂「女人細聲，男人就要大聲；女人大聲，男人就要收聲」，你咪讓吓佢囉。





