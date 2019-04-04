童模 VS 潮童　着起名牌型過大人！

時尚絕不是大人的專利，當你還以為十來歲的孩童只會讀書、打機的話，未免太低估他們。有兩位年僅11歲的小男孩在時尚界便擁有極高的注目度，一個是老佛爺Karl Lagerfeld的契仔童模Hudson Kroenig，另一個是街頭潮童Ivan Zinko，齊來看看二人的時尚之路是如何煉成。



【Hudson Kroenig 俊秀小男模】

當很多細路2歲才開始學走路的時候，Hudson已經走上Chanel的舞台，不但令一代傳奇老佛爺為他特製童裝，就連遺產也分他一份，這個契仔認真唔簡單。Hudson是美國名模Brad Kroenig的兒子，也是老佛爺最寵愛的「繆斯男神」，Hudson當然盡得爸爸的俊俏基因，精緻的五官，難怪小小年紀已備受老佛爺喜愛，欽點為Chanel御用小男模，2歲開始就拖着爸爸父子檔行騷，11歲的他已行了差不多20場騷，更多次牽着老佛爺的手壓軸出場謝幕，搶盡鏡頭，很多模特兒恨都恨唔到。



【Ivan Zinko 新一代街頭之星】

當你在IG看過Ivan的穿搭，由潮牌Supreme到Vetements、Balenciaga、Gucci和Off White等大品牌都給他穿盡，首先你一定會覺得他很有錢，同時也會被他敏銳的潮流眼光嚇呆，個子雖小但卻能穿出強大氣場，絕對力壓一眾大人，難怪IG追蹤人數多達9萬，連Off White主腦人Virgil Abloh 都搶着要和他合照，更邀請他出席品牌時裝騷，真要封他為新一代街頭之星。其實Ivan是受到身為珠寶及服裝設計師的潮媽Natasha Zinko影響而進入時尚圈，Natasha不但經常帶着Ivan出席時尚活動，二人更聯名推出童裝支線「DUO」，這位小朋友認真厲害。