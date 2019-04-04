無線吸塵機　5大選購貼士

傳統有線吸塵機又大部又要駁線，不少人都已轉用更輕巧易用的無線吸塵機，除了外形及售價外，選購上到底有甚麼要留意的地方呢?就等小記提供無線吸塵機5大選購貼士，等大家可以輕鬆揀中心水機，將家居打掃得一麈不染。



貼士1：電池可換續航更靈活

新一代無線吸塵機為了令機身更輕巧的骰，都不會裝置太重太大顆的電池，用最弱吸力的話，一般能吸40-60分鐘，但如家中灰塵較多，要用最強吸力的話，續航力隨時減少，所以最好揀一款電池能拆出來充電的無線吸塵機，當一枚電力耗盡時，用家能即時取出電池更換，不用停晒手等充電，亦不用擔心擺放吸塵機的地方剛巧沒有充電插蘇。



貼士2：集塵箱太細要經常清

傳統有線吸塵機體積大，連帶集塵箱都很大，通常吸麈5、6次才清都無問題，但一般無線吸塵機的體積較細，集塵箱都會細得多，一些強調輕巧的型號，集塵箱只有0.2公升，那就需要每次吸完麈就馬上清集塵箱，比較麻煩。



貼士3：打掃床鋪吸塵蟎

新一代無線吸塵機除了能吸地板上的灰塵垃圾外，亦會兼備有床鋪吸頭用來吸塵蟎，有些型號的床鋪吸頭能以每分鐘拍動數千次，將塵蟎震出來吸走，而一些型號的床鋪吸頭就更設有UV燈，吸麈時順便殺菌。



貼士4：靈巧吸高處灰塵

除了吸地板及床鋪外，不少主婦都會用無線吸塵機來吸家居高處的灰塵，如果部吸塵機太重的話，就很難舉高吸走高處的灰塵，所以無線吸塵機的重量最好不超過4kg，或者能接駁軟管，能透過軟管簡單吸到櫃頂、窗簾，及家具縫之間的灰塵垃圾。



貼士5：濾網支援直接用水清洗

不少人都很怕清洗無線吸麈機的濾網，因為濾網積蓄了大量灰塵，如清潔得不徹底，就會影響到吸麈機往後的吸力，所以濾網最好支援直接用水清洗，那就簡單又徹底了，而且濾網最好能隔絕細至2.5微米的懸浮粒子，那就不怕懸浮粒子經吸麈機的排氣處排出，導致鼻敏感。

