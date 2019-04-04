三界五行：相約掃墓拜山　維繫親情

掃墓，不但是後人對先人表達孝敬之心，而且，也是先人遺留給後人的一份寶貴的無形資產。



有人說，父母在，家在；父母不在，老家就不在了。子女長大都自立門戶，各自組織新家庭，而父母留下的那個舊家庭，只有在逢年過節才聚首一堂，而且有時也未必可能齊齊整整坐下來吃餐飯，因為各房人可能會各自安排節目、外遊或應酬自己的親戚朋友，正所謂，「一代親，二代表，三代嘴藐藐」，這已經是社會常態。但每年的清明、重陽，各房子孫都會相約去祭祀祖先，即使在異鄉、異國工作或生活，也會趕回來。



這個孝敬祖先的優良傳統，在中國幾千年來一代傳一代。古時交通不便，漂泊異鄉的遊子，也千方百計回老家與家人一起去掃墓，而且把掃墓拜祭祖先提升到享天倫之樂層次，清明叫行山、踏青，重陽叫登高。



從以下三首唐詩可感受古人的情懷：「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂，借問酒家何處有，牧童遙指杏花村。」詩人因無法趕回故鄉拜山，非常難過，惟有借酒消愁。「近寒食雨草萋萋、著麥苗風柳映堤，等是有家歸未得，杜鵑休向耳邊啼。」清明之前是寒食，詩人有家歸不得，看着煙雨淒迷，怕聽杜鵑涕哭。「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親，遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」遙望故鄉，想到不能與兄弟一起登高，詩人百感交集。



方向宇