「幸福の人生」　百老滙送你KUMAMON造型禮品

要幸福的人生，只要吃得健康同活得開心，仲要識氹自己同另一半，幸福就係咁簡單！今年春夏，百老滙已經為您準備一系列實用同至潮家電及美容電器，解決生活上各種瑣碎煩惱，掌握更多時間享受人生，幸福感大大提升！百老滙推出全新推廣活動「幸福の人生」，即日起至2019年7月30日，凡購買指定牌子及型號之家庭電器或電子美容產品等，即可免費獲贈指定KUMAMON造型禮品乙份。數量有限，送完即止。



享受生活 實行Live Happy, Eat Heathly

辛苦一天工作後回家，想好好休息之餘，仍要處理家務雜項？百老滙挑選了多款高智能、多元化又貼心的家庭電器，全面提升您和家人的生活品質：要食得好，有多功能的煮食電器；要解決繁瑣雜務，有高科技智能小幫手；還要保持容光煥發，亦有專業級美容產品幫到您。人人都能做到Live Happy，Eat Healthy，無後顧之憂享受人生，的確輕鬆無難度！



KUMAMON相伴 邁進幸福の人生

配合推廣主題「幸福の人生」，百老滙首次推出KUMAMON造型禮品。今次禮品設計以簡約時尚為主，配合KUMAMON可愛趣緻造型，為生活添加幸福元素！實用禮品包括玻璃茶具套裝、硅藻土浴室墊、保温輕便袋、湯杯連匙及搪瓷杯等。享受生活之餘有KUMAMON相伴，幸福滿瀉！



更多禮品詳情，請向店員查詢。

百老滙分店地址查詢熱線： 3144 1889