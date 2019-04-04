今日係兒童節，家長們有無諗過為小朋友整個別具特色的兒童餐？馬鞍山保泰街一間兒童主題餐廳的大廚鍾先生準備了兩款賣相可愛但營養十足的飯餐「粟米肉粒布甸飯」及「雞仔茄汁飯」，今晚就試下煮吧！



【粟米肉粒布甸飯】

這道菜用薑黃水為飯糰上色，造型跟卡通人物布甸狗有點相似，可愛的賣相必定令小朋友食欲大增。



材料：

白飯 1碗

肉鬆 2湯匙

薑黃粉 1/2茶匙

水 適量



白汁：

雞肉粒 1/2碗

牛奶 150毫升

麵粉、牛油 各1茶匙

粟米 適量

鹽 少許



做法：

1. 拌勻麵粉、牛油、牛奶、粟米及雞肉粒，以鹽調味成白汁。

2. 將白汁均勻地倒在碟上；把白飯搓成飯糰，並以薑黃加水而成的薑黃水上色。

3. 貼上用紫菜剪成的眼睛和鼻子。

4. 輕輕按扁飯糰頂部，鋪滿肉鬆即成。



貼士：

薑黃粉帶有辛味和苦味，混合適量清水可沖淡氣味，但又能夠保留金黃色彩。

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【雞仔茄汁飯】

用自家製茄醬煮成的雞仔飯不但造型趣致，酸中帶甜的味道亦可以吸引小朋友食多兩碗飯。最重要是煮法完全沒有難度，方便家長為子女送上驚喜。



材料：

白飯 1碗

粟米 2粒

紫菜 1塊

薑黃粉 1/2茶匙

水 適量

西蘭花 適量



番茄醬：

番茄 1罐

新鮮番茄 1個

洋葱 1/2個

香草 少許



做法：

1. 將白飯搓成飯糰，輕輕壓實定型。

2. 用薑黃粉加水而成的薑黃水上色。

3. 將罐頭番茄、新鮮番茄、洋葱、香草拌勻，均勻地淋滿餐碟。

4. 用打孔機在紫菜上釘出圓形，貼在飯糰上，最後以烚熟的西蘭花作點綴。



貼士：

將新鮮番茄混合罐頭番茄調成茄醬，味道會更香濃。