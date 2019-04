東沖有料到：曼谷好似廟宇的Hostel

Cloud On Saladaeng的外觀像間廟宇,夠晒耳目一新。(作者提供)

正所謂Amazing Thailand,泰國處處都有讓人驚喜的事物,其中位於曼谷Silom/Saladaeng BTS 站附近的Sala Daeng便有一間與別不同的Cloud On Saladaeng,這間Hostel外觀竟然似足一座廟宇,夠晒耳目一新。



旅館有逾30間房間,並分為數種不同的房型,最大的擁有私家浴室及廁所,房租每晚THB1,500起,亦有較相宜的雙人房(每晚房租THB1,200起),及可住4人的Family Room(每晚房租THB1,600起),兩者都有冷氣設備但沒有電視,但今時今日大家有部智能電話傍身問題不大,而浴室及廁所均要使用公家的,這都是一般Hostel的規格,前提最緊要係房間光猛住得舒適。若果你只求有個舒服床位瞓覺的話,這裏亦有供應,每晚不過是THB390起,啱晒精打細算又沒太多設施要求的朋友。



這間Hostel內特設讓住客放鬆攤抖的公眾區域,並有24小時任食零食的All You Can Eat專區,小食選擇相當的多,對住客可謂照顧周到。值得一讚的是,這裏備有自助洗衣房,大家可以洗衫晾衫,就算多玩幾日都唔怕衫臭褲臭襪臭。而旅館附近都算熱鬧,有不少商店食肆,行出大街就是 Silom Complex,愛玩樂的朋友,應該不愁寂寞。



胡慧沖