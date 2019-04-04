東沖有料到：曼谷好似廟宇的Hostel

正所謂Amazing Thailand，泰國處處都有讓人驚喜的事物，其中位於曼谷Silom/Saladaeng BTS 站附近的Sala Daeng便有一間與別不同的Cloud On Saladaeng，這間Hostel外觀竟然似足一座廟宇，夠晒耳目一新。



旅館有逾30間房間，並分為數種不同的房型，最大的擁有私家浴室及廁所，房租每晚THB1,500起，亦有較相宜的雙人房（每晚房租THB1,200起），及可住4人的Family Room（每晚房租THB1,600起），兩者都有冷氣設備但沒有電視，但今時今日大家有部智能電話傍身問題不大，而浴室及廁所均要使用公家的，這都是一般Hostel的規格，前提最緊要係房間光猛住得舒適。若果你只求有個舒服床位瞓覺的話，這裏亦有供應，每晚不過是THB390起，啱晒精打細算又沒太多設施要求的朋友。



這間Hostel內特設讓住客放鬆攤抖的公眾區域，並有24小時任食零食的All You Can Eat專區，小食選擇相當的多，對住客可謂照顧周到。值得一讚的是，這裏備有自助洗衣房，大家可以洗衫晾衫，就算多玩幾日都唔怕衫臭褲臭襪臭。而旅館附近都算熱鬧，有不少商店食肆，行出大街就是 Silom Complex，愛玩樂的朋友，應該不愁寂寞。



胡慧沖