靈敢侶情：面對怪人　仍然要忍……

近月籌備廚藝教室，遇到不少好人和怪人。



首先，例如有「尋仇系」，常見於送貨職員，打電話過來時語氣强烈，說話沒尾音：「喂！周小姐！送貨嘅！半個鐘到！」「不好意思我約了下午4時，現在才早上9時⋯⋯」「咁我哋嚟唔到喎！等第二日啦你！」



然後，又有「模棱兩可高官系」。話說還未認識現在的室內設計師之前，我惟有上網搜尋相關服務，打電話過去，都不過是想了解，無惡意的，但對方卻要我填表格，列明想要裝修的內容。到我問對方：「你們有電工嗎？我需要加插頭和加電壓。」「有，但不是我們負責。」「即是我需要另找電工嗎？」「你可以，但我們都有電工。」「即是你可以負責？」「不是，如果中途有溝通錯誤，我們不會負責。」收線後，我的頭頂彷彿有天神村的烏鴉飛過……即係點？



最後，還有說不聽，寫不看，然後又要問的「反叛青年系」；明明說「今晚做好」但三星期都未見顯靈的「失蹤系」；你說時他答明白，轉頭又按自己意思去做的「獨立有主見系」。



於是，我經常被激到「紮紮跳」。



當然，我有理由去動氣，但不要忘記，這個世上仍然有好人。例如做事有交帶，收了費用依然替我打點、提醒我這個那個的地產顧問；脾氣極好，責任感超强又細心的設計師；想法全面又穩陣，事事以我的長遠安心為目標的律師；怕我不夠休息而自動請纓，要求當義工的寶貝讀者……



如果，我因為在東面受了「怪人系列」的氣，而在西面的「好人谷」裏發洩，好人受傷得多了，他們只會絕種。



以前有句說話是：你對我好、我對你好，但在現今的社會，應該要改寫了。「你對我不好，我仍然會以禮相待。」因為，我無必要被你影響自己，將自己變成你──出街時全副武裝，戴着蟹鉗四圍夾人。



我不想香港愈變愈涼薄刻毒，所以在遇到一系列怪人之後，我都會想着好人的好，然後向對方釋出善意：「謝謝你，不好意思打攪了，勞煩你解答真的對不起。」



我沒有少塊肉，但香港則有希望回到美好。



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

個人網站︰http://lively.com.hk

Facebook︰http://www.facebook.com/lively.com.hk/

Instagram︰lively.com.hk