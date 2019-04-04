【健樂事】投奔初夏　5款減重食物

一個不能否認的事實，夏天的步伐愈來愈近，就算無打算穿着比堅尼，始終夏日的衣服較單薄，肥膏一下子便現形，由現在開始收收身，劣勢還來得及挽救。正所謂肥都是從口入，一個人不進食又不可以，唔使驚，今次說及的5款食物，均有減重作用，大家不妨多吃而達到「走肥」目的！



1.冬瓜

一到夏天食冬瓜，實屬常理，只因冬瓜有消暑作用，而它的營養價值高，含豐富維他命C，加上所含的水分甚多，而其所含的糖分相比其他瓜類為低，所以是一種低脂低糖低卡路里的食物，加上冬瓜具利尿消腫功效，有助去除身體多餘的水分，並降低膽固醇、抑制脂肪，對減重有正面作用。



2.紅蘿蔔

含豐富的維他命A及β-胡蘿蔔素，以及維他命B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質及食物纖維等，有效促進新陳代謝，自自然然便減重。外國流行喝紅蘿蔔汁以達到收身功效，不過每天勿多於200克，由於紅蘿蔔汁不易入口，建議可加入蘋果或檸檬汁來調味，但要注意進食太多紅蘿蔔的話，皮膚或眼白可能會變黃，所以適量就可以了。



3.青瓜

青瓜熱量低而水分高，既有美顏功效，亦味甘性涼，利尿解毒，可以生食的青瓜含丙醇二酸，能有效地抑制糖類物質轉化為脂肪，每條青瓜大約只有50卡路里，可以當小食來充饑，絕對是減重期間的恩物。同時，青瓜含鉀量高，有助促進血液循環，紓緩水腫，亦可穩定血壓。



4.豆腐

豆腐所含的大豆卵磷脂，能增強飽腹感，從而減少卡路里攝入，降低脂肪，其優質的大豆蛋白能製造肌肉，促進身體代謝，而豆腐所含的植物性微量元素甚為豐富，有助排出身體多餘水分，提高消化功能，特別是針對腹部的脂肪尤其有效。不過要注意的是，很多人烹調豆腐時會用上其他配料，又或選吃油分較多的炸豆腐，那就反而攝入過多熱量。



5.雞胸肉

雞胸肉如榴槤，有人至愛有人卻避而不吃，嫌棄它「鞋口」！雞胸肉是雞肉中蛋白質含量最高的部位，每100克的雞胸肉約有22克的蛋白質，而蛋白質對減重來說起着關鍵作用，因為適量吸收蛋白質，可提高人體的基礎代謝率，也有助於在不造成肌肉流失的情況下降低體脂。不過，雞胸肉要配搭含纖維質的蔬菜一起食用，才見營養均衡，而且和豆腐一樣，要注意烹調方法，否則會攝取過多油分，那豈不是只有烚熟一途？也不，建議可不下油而煎熟雞胸肉，然後灑少許鹽或黑椒，相當美味。