自家醃漬皺皮椒　10日搞掂

天氣反覆，又熱又凍又潮濕，胃口自然唔多好，這時來一些酸酸辣辣的醃菜，必能令胃口大開。大家可以在坊間選購到不少種類的醃漬物，但上環一間四川菜館主理人黎兆鋒（Nansen）就覺得自家醃製會安全一點，且更有質素保證。他今次就教大家醃製皺皮椒，「我建議大家選用雲南野生皺皮椒來製作，我覺得其品質最佳，以醃漬5斤皺皮椒為例，大家需要用大約15斤水，而水最好先煲滾放涼才用。」



為了令味道更均勻，黎師傅會先用鹽塗抹皺皮椒的表面，之後加入多種香料，如花椒、八角和黃薑等，若然選購不到四川小米椒，也可以一般泡椒乾來代替。然後加水、鹽和酒，傳統會加雙精米酒，但Nansen就改用清酒，他指雙精味道太濃列太嗆，而清酒則較溫和，浸泡出來的成品，入口也更為順滑。



材料：

皺皮椒 5斤

煲煮室溫水 15斤

鹽 3両

花椒 3錢

八角 3錢

黃薑 3錢

四川小米椒 10條

清酒 300毫升



做法：

1.皺皮椒表面抹鹽，放在醃菜瓶內。

2.放入花椒、剩下的鹽、八角、黃薑、小米椒，注入煲滾過的水和清酒，加蓋醃漬10日便成。