本日日本：大丸人氣便當十強　第一位實在超誘惑

毗鄰JR東京站的大丸東京分店，計算由2018年3月1日到2019年2月28日，一年間的便當銷售量，推出「便當人氣排名TOP 10」，下次大家去東京站坐火車嘅時候，記住順道買個熱門便當食啦。



第一位同去年一樣，係「ミート矢澤」的「黒毛和牛漢堡便當（黒毛和牛ハンバーグ弁当）」，價錢為1,780円！此外，以黑毛和牛為賣點的，還有第5位的「黑毛和牛壽喜燒牛肉蓋飯（黒毛和牛すき焼重）」及第9位的「黑毛和牛牛肉飯（黒毛和牛牛めし）」，可見黑毛和牛的吸引力有多大。



上榜的也不一定是貴價便當，例如再次屈居亞軍、崎陽軒的「燒賣便當（シウマイ弁当）」，價錢便相當大眾化，只售860円，而第7位的「豆腐漢堡扒（豆腐バーグ重）」更只售699円，絕對抵食！



其他值得注意的，包括排第8位，初度上榜的「牛肉時雨煮與雞蛋卷便當（牛肉しぐれ煮と出汁巻き弁当）」，據悉售出了超過3萬盒！



【第1位：黒毛和牛ハンバーグ弁当】

生產商：ミート矢澤

售價：1,780円

簡介：這個高級和牛專賣店「ミート矢澤」的出品，雖然只有漢堡扒、飯，還有一些蔬菜，但是漢堡扒可是選用來自日本各地A5等級的黑毛和牛製成，口感紮實又多汁，再搭配上爽口的特製醬汁真是一絕！店家在顧客點餐後才開始煎製漢堡扒，所以要預留10分鐘時間。



【第2位：シウマイ弁当】

生產商：崎陽軒

售價：860円

簡介：在橫濱擁有超高人氣的「崎陽軒」推出的燒賣便當，是十大之中較便宜的一款，性價比極高，便當裏除了有燒賣，還有日式炸雞、玉子燒、照燒鮪魚及竹筍佃煮等，擺放整齊，賣相不俗，燒賣的餡料選用國產豬肉再加入乾貝，堅持原汁原味不添加多餘的調味料！



【第3位：贅沢ミルフィーユ】

生產商：創作鮨処タキモト

售價：1,728円

簡介：創作鮨処タキモト的「豪華千層海鮮便當（贅沢ミルフィーユ)」是倣效法式千層批的製造方式，把生魚片、鮮蝦、蟹肉、鮭魚卵、黃金魚卵等食材，一層一層疊起來，店家還特別選用透明容器，讓海鮮一覽無疑，如果喜歡吃壽司的話，單是鮭魚卵和黃金魚卵已值回票價。



【第4位：とろける一口穴子】

生產商：穴子寿司平島

售價：980円



【第5位：黒毛和牛すき焼重】

生產商：柿安ダイニング

售價：1,000円



【第6位：厚切り牛たんステーキ弁当】

生產商：牛たんかねざき

售價：2,000円



【第7位：豆腐バーグ重】

生產商：イーション

售價：699円



【第8位：牛肉しぐれ煮と出汁巻き弁当】

生產商：美濃吉

售價：1,188円



【第9位：黒毛和牛牛めし】

生產商：柿安牛めし

售價：1,300円



【第10位：牛薄切焼弁当】

生產商：叙々苑

售價：1,800円