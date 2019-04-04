打機神器　黑鯊手機2　行貨登陸

鍾意玩手機遊戲的朋友有福了，皆因主打遊戲功能的黑鯊手機2正式抵港！新機外形繼承上兩代黑鯊手機的風格，全黑機身線條硬朗，機背的品牌標誌及兩側同時加入LED燈帶，設計有型。黑鯊遊戲手機2備有6.39吋全屏幕，更新率高達240Hz，加上43.5ms的屏幕觸控延遲，加強遊戲時的顯示效果及操作反應。新機引入Magic Press技術，用家可以自訂屏幕左右兩個壓感區域，再對應不同指令，配合原有觸控操作，只需兩指即可操作4個指令，相當實用。為提升遊戲體驗，機側設有一個「Shark鍵」，一推即會彈入「Shark Space」遊戲專用介面，即時清理內存，並可以暫停彈出通知。想加強操控，亦可選購左右手雙翼手柄，隨時變成手提遊戲機。





而用家另一關注的當然是散熱功能，新機支援液冷3.0技術，官方表示可以令CPU核心溫度降低14度。用家亦可以另購「極冷散熱背夾」配件，官方指可令手機下降5度以上。黑鯊遊戲手機2硬件當然屬旗艦級，包括Snapdragon 855處理器、4,000mAh電池、4,800萬像素/1,300萬像素雙後置鏡頭，提供8GB RAM、128GB ROM以及12GB RAM、256GB ROM兩個版本，前者即日開賣，後者4月15日開賣。

