Van Gogh Alive開幕　在星夜下看梵高

《星夜》、《向日葵》、《麥田與烏鴉》……荷蘭畫家梵高的大師級作品，憑着有力筆觸和強烈色調而為人認識，箇中具有前瞻性的後印象派畫風，更是奠定了他在藝術界的不朽地立。早前已巡迴西班牙、澳洲、新加坡等地的《梵高在世：多感官體驗展覽》終於來到香港站，展覽以大型投影畫像為賣點，令畫作猶如融入展場之中，讓觀者在星夜、麥田上看梵高。



是次展覽場地位於九龍灣商廈，佔地13,000平方呎，結合了3,000多幅梵高名畫及書信手稿，以大型投影方式、SENSORY4™感映技術呈現，配合不同樂章的環迴音效，帶大家感受梵高耐人尋味的一生。



走進展館，觀者可先見到梵高在阿爾勒的睡房實景，箇中細節依照畫作《在阿爾勒的睡房》而布置，滿有心思；而睡房裝置的兩邊展版分別介紹了梵高的重要畫作及不同時期的創作風格，讓你由淺入深地認識這位傳奇畫家。離開房間之後，可分別在Gallery 1及Gallery 2欣賞投射在地面、牆壁、支柱、玻璃窗的影像動畫，約半小時的動畫由一連串的自畫像開始，以梵高一生的時間軸而設計，樂章則是根據其情感狀態襯托，由緊張、輕快到沉重的音樂，帶領大家欣賞梵高在荷蘭、巴黎、阿爾勒、聖雷米到最後城市奧維爾所繪的畫作，最後以令人痛心的槍聲作結。



值得一提，每張門票僅限指定日期及時間內入場，購票者要在入場前30分鐘到場，如果未能準時到場的話，主辦單位會盡量安排購票者在下一個時段進場，但有機會無法獲得安排入場，記得準時喇！



《梵高在世：多感官體驗展覽》Van Gogh Alive Hong Kong

日期：4月6日至7月7日

時間：10:00am-9:00pm（星期一至四）、10:00am-10:00pm（星期五至日及公眾假期）

地址：九龍灣常悅道18號富通中心1樓

詳情：https://www.vangoghalive.hk/zh/