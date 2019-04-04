動画藝術祭　以動畫遊走世界

每年電影節，多個動畫精選系列的門票都會在短時間內完售，事關這些來自世界各地的動畫不但故事另類，風格亦別樹一格，加上故事蘊含各種社會意義和哲理，一直都是影迷的心頭好。將於MOViE MOViE舉行的「anifest動画藝術祭」，就搜羅了多齣來自世界各地、風格多樣化的得獎動畫，當中包括法國安錫國際動畫影展的開幕影片，以美好年代巴黎為背景，講述小女孩調查拐帶事年的《迪莉莉的幻險巴黎》；石田祐康執導，講述大量企鵝神秘空降的《企鵝夢幻街》、描繪巴勒斯坦難民思鄉愁緒的《巴不得回家》、以描寫智利的驚悚政治電影《窒命地》為藍本的Stop Motion《狼隱之家》，以及獲得安妮獎「最佳獨立動畫」，巴西小孩對抗世界的魔幻旅程《Tito不再恐懼鳥》，透過5種創作風格，展現動畫的可能性。值得一提的是，藝術祭更特別與「動畫支援計劃」合作，帶來多部應屆得獎佳作，觀眾更有機會與本地新進動畫師見面互動，投入動畫世界。



anifest動画藝術祭

日期：4月12日至5月12日