告別平成：偶像寫真集Best 20（前篇）　新世代寫真女王係……

要衡量一個偶像的人氣，寫真集銷量應該係一個重要指標，話晒粉絲要真金白銀科水購買（一般售價要幾嚿水），愈賣得自然代表愈多粉絲支持！而平成年代的偶像寫真數目可謂多如天上繁星，但要賣過10萬本原來並非易事，而銷量過百萬的，更係只得一本！今次就先講排名第11位至20位的寫真集，簡單講幾乎係當紮偶像團體乃木板成員的天下，當中白石麻衣推出的《Passport》更成為了21世紀以來最賣得的個人寫真集，就連紅到發紫的日劇天后石原聰美，相距多年再出寫真集都唔夠佢Fight，你話幾咁巴閉！



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第20位：渡邊梨加《嘮叨的目光》（出版日期：2017年12月）

於2016年4月登場的偶像團體欅坂46，要數備受粉絲歡迎的成員，最年長成員渡邊梨加肯定名列前茅，她貴為時裝雜誌《LARME》的御用模特兒，出名樣靚身材正，於2017年年尾推出首本寫真集《嘮叨的目光》，便山長水遠走到希臘取景，將雅典的街道及聖托里尼的美景融入寫真中，而且更特別找來女性攝影師來拍攝，令相片極具時尚感的美態，再加上以初次拍泳衣照作招徠，當堂銷情火熱，總發行數達12萬本，成為了欅坂粉絲的愛藏書。



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第19位：石原聰美《encouragr》（出版日期：2017年9月）

要講呢幾年日劇界最火熱的女演員，石原聰美肯定係其中一位當紮之選。於2017年9月佢為了紀念出道15周年兼30歲，特別推出了寫真集《encouragr》，話說石原對上一次拍寫真集已是2011年，今次佢亦落足心機，專程走到古巴取景，你會睇到石原穿梭於夏灣拿的地道街景及海灣，而且更有啱啱瞓醒的素顏照片，生活感十足。除了靚相，書內更有石原跟父母及友人的對話收錄，亦有回顧自己30年歲月的詳細訪問，而寫真的銷售成績亦十分理想，推出3個月已經推出第6版，並突破了15萬冊，受歡迎程度可見一斑。



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第18位：西野七瀨《我》（出版日期：2018年5月）

要講近年來勢洶洶的偶像團體，乃木坂46肯定係當今最炙手可熱之選，當中更有不少成員在寫真集範疇中獨領風騷，其中之一係西野七瀨，除了成為《電影少女》電視版的女主角外，亦同時係時裝雜誌《non-no》的專屬模特兒，美貌與身材並重。而上年她便走到摩洛哥的馬拉喀什拍攝寫真集《我》，以「能好好拍拖的話便作這樣打扮」為主題，書內除了有型格十足的打扮，亦會穿上可愛的泳衣，配搭令人心動的表情，令粉絲睇到心跳加速。書內亦同時收錄了西野於2018年8月在《non-no》開始的訪問連載，大家可以回顧佢兩年半的心路歷程。而此書亦成功獲得熱銷16.5萬冊的佳績。



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第17位 石田百合子《每日的碎片》（出版日期：2018年1月）

出寫真集並唔係後生女專利，今年即將踏入50歲的著名女星石田百合子，相信有睇開日劇的朋友應該唔會陌生，佢於上年年頭推出了《每日的碎片》的Photobook，沒有刻意的打扮，也沒有性感，但充滿生活感的照片，再加上分享內心想法的散文及訪問、扮靚秘訣（佢絕對係美魔女啊）及繪畫的畫作，成功打動了讀者，獲得了16.9萬的銷量，並成為了2018年寫真集銷量榜的第3位，果然薑係愈老愈辣呢！



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第16位 西野七瀨《風為衣衫》（出版日期：2016年9月）

又係西野七瀨！今次的《風為衣衫》係佢於2016年9月推出的第二本寫真集，此書走到馬耳他共和國及意大利取景，一大特色係攝影師川島小鳥特別採用了全菲林拍攝，並找來書本設計大師祖父江慎負責設計，卡士及誠意十足，銷量亦達20萬大關！而書本除了西野的靚相，亦收錄了這次旅行的感想呢。



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第15位 長濱禰留《這裏開始》（推出日期：2017年12月）

除了渡邊梨加，欅坂46另一位成員長濱禰留亦同樣跑出，於2017年年尾推出個人首片寫真集《這裏開始》，同樣成為了追捧的對象，出版僅約半年時間，便憑17.5萬本銷量成為2018年上半年度的寫真集冠軍，經過10次再版後，現時累積發行書數已突破20萬大關！而寫真集特別走到長濱的故鄉長崎五島列島拍攝，其中又以只能坐船前往的中島為主要取景地，透過中濱的精靈表情結合該島的風情，吸引不少粉絲專程前往當地朝聖，可以話為宣傳長崎旅遊出了一分力呀！



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第14位 齋藤飛鳥《潮騷》（出版日期：2017年1月）

乃木坂46另一位注目成員齋藤飛鳥，於2017年1月推出首本寫真集《潮騷》，賣點係將正值18歲卜卜脆的齋藤用相片紀錄下來，而作為女性雜誌《sweet》御用模特兒的齋藤，對於擺甫士自然駕輕就熟，而《潮騷》亦強調她的一份青春純潔氣息，特意走去北海道及沖繩石垣島取景，並出動到氣球、木船、賽格威（Segway）等元素，當然也少不了首度刊出的泳衣照，《潮騷》一推出便走勢凌厲，成為2017年年度寫真排行榜第2名，而且經過22次重版，現時銷量發行冊數高達20.3萬冊，如此成績就連齋藤自己都話不可思議呢。



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第13位 生田繪梨花《Intemission》（出版日期：2019年1月）

乃木坂46另一位成員生田繪梨花於今年1月推出第2本個人寫真集《Intemission》，開創了初版便印書20萬冊的極罕情況，更誇張的是，該書由於預約書數太過踴躍，未出書已經要火速加印2萬本，而且推出兩日後再要加印5萬本應市，累計印數達27萬本。講番本寫真，生田走去紐約取景，並以「發現新的自己」為題材，書內會展露佢大個女的一面，除了有華麗的裝扮，亦有穿上內衣的性感一面，讓粉絲充滿新鮮感！



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第12位 白石麻衣《Passport》（出版日期：2017年2月）

被喻為乃木坂46中流露姐系性感的白石麻衣，於2017年推出了第2本個人寫真集《Passport》，專程走到美國洛杉磯等地取景，並以首次穿着內衣拍攝作招徠，並打着挑戰乃木坂46有史以來最性感照片的旗號，成功成了熱話，初版印數為10萬本，書未見街已兩度加印，之後幾乎每個月都要再版一次，憑32萬冊的銷量成為了當年年度冠軍，而翌年銷情依然強勁，成為年度寫真集的第7位，現時已24次加印，累積發行數為35萬本，被喻為千禧年後最賣得的個人寫真集，犀利犀利。



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第11位 乃木坂46《乃木攝》（出版日期：2018年6月）

藝能界點為之紅？乃木坂46應該係最好例子！除了成員出寫真大賣外，就連團體成員隨意拍攝台下花絮寫真都可以出寫真集《乃木攝》，仲要大賣添！主打「真實的乃木板一面」，將團隊1年6個月的經歷紀錄下來，沒有性感，沒有刻意經營的甫士，只有古靈精怪的率性一面，卻偏偏滿足到粉絲的偷窺欲，現時累積勁賣33萬冊，真係點到你唔服！



