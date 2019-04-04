【深夜字聊】忘記掉有料紙巾　擔心阿媽攞嚟用

Q：本人今年17歲，男性，想問有次自慰，射了很少量的精液落到手上，用紙巾抹乾了手，再用水洗手，之後我的手沾濕了紙巾但忘了丟掉。10分鐘後，媽媽到洗手間，我害怕她用了該紙巾，把精子抹入了她的陰道。她今年51歲，生了兩個孩子，請問她會不會懷孕？我不是在開玩笑的，真的很擔心，希望解答。



阿肥



A：看來事情並不如閣下所想像般可怕。首先，注重如廁衞生乃一般女性的習慣，試想像家居洗手間內不乏乾淨廁紙，眼前若出現一團紙巾，它不但有使用痕迹，甚至明顯是濕漉漉的，疑似沾了黏稠穢物，女性還會傻得敢用它來清潔自己嗎？人之常情，定必會一邊抱怨誰沒有「手尾」，並一邊把紙巾扔掉。



好了，就算該張紙巾真的一心惡心地不慎重用，精液於射精後，一接觸到空氣和外界物品表面，已會高速地陣亡。精子的整體生命力其實很脆弱，已暴露於空氣、衣物、紙巾、手部皮膚、經水喉沖洗的精子，皆變成死精，精子並不能強悍得繼續生存，更遑論間接地藉如廁後清潔而逆流爬進陰道內並游入子宮。



再者，一般女性都懂得於上廁所後使用正確的清潔擦拭方式，由前往後的方式，以避免陰道和尿道感染。換言之，紙巾是不會抹到陰道的。



發育時期的年輕人，宜多些正確地吸取性知識，毋用給自己製造心理壓力，過分擔憂而變成驚弓之鳥。隨着個人成長，與家人同住應有所分寸，注重衞生，私密物品不要「大頭蝦」遺留，以免引起不安和尷尬。



李偉儀