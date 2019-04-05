一文睇晒　清明節掃墓宜忌

是日清明節，因着各種原因，不少人都未必會在今天「正清」去掃墓，而無論各位孝子賢孫選擇何時去拜祭先祖，最重要都是一份孝心，不過，空憑一片孝心還不足夠，我們必須記着一些掃墓宜忌，才能平安順利完成。現將一切有關掃墓的守則一文告訴大家，既長知識又明道理。





【玄之又玄：拜山求心安 7大守則你要識】

說到拜山，首要當然是抱持尊敬先人的心態，其次就要了解掃墓程序，文中提及了7大守則，包括衣着不能暴露、前額不被掩蓋、勿亂講說話、切勿手多、應在日間上山、孕婦毋須掃墓及完成後要洗手，都是應該遵守的。

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【玄之又玄：清明節拜山 先拜土地】

相信很多人年年都去拜山，但山應該點拜呢？文中師傅指出，原來要先化土地衣給土地公公，繼而才化衣包及紙錢給先人，每個步驟環環相扣、先後有序，長知識呢！

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【三界五行：清明時節 提醒你盡孝道！】

專欄作家方向宇指出，清明節是自古以來的大節日，只因中國以孝治國，百行以孝為先，而清明祭祖，拜祭已故親人，發自內心去孝敬，正是一種孝的文化。

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【三界五行：清明拜山 唔使等正日】

現代人因為交通及其他因素，的確未能「行正清」（清明正日拜山），但掃驀講求的是孝心，所以不「行正清」（清明正日拜山），絕不是不孝。

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