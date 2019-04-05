福岡縣能古鳥　一次過睇晒櫻花油菜花

春季到訪日本，有甚麼比看到櫻花更開心？當然是賞櫻的同時，還可一次過看到更多不同顏色的花卉齊齊盛放啦！你咁諗絕對唔係大想頭，來到福岡外島之一的能古島，島上北邊位置有一個面積達15萬平方米的能古島海島公園，使憑着櫻花與油菜花田的聯乘畫面，成了春日的絕炒賞花風景，加上還有彩虹菊、杜鵑花和鬱金香同期盛放，可說是個自然的萬花筒！



於福岡市姪濱乘搭渡輪，約15 分鐘船程便會到達位於博多灣中央的能古島。到達該島碼頭後轉乘巴士，約20 分鐘車程便到達位於北端的能古島海島公園。這個面積達15 萬平方米的自然公園，於1969 年由久保田耕作創辦，他作為島上的農民，有感難敵當時低成本和大量生產的大環境，又因能古島擁有天然美景，以及與福岡市相近，他便決定將農田變成花園，隨着時代發展，城市變得愈來愈擠迫和烏煙瘴氣，令市民更想反僕歸真，回歸大自然，促使只有花草樹木的海島公園於70 年代末期暢旺起來。久保田亦開始引入更多不同種類的時令花卉，如夏日的繡球花和向日葵，秋天的大波斯菊和大理花，以及冬日的日本水仙和茶梅等。



但要數最人氣之選，必定是春天的200 棵櫻花（包括有染井吉野櫻及大島櫻），和含有50 萬棵的油菜花結合在一起的小山坡，眼前一片耀目的黃色花海結合周邊一抹抹的鮮艷粉紅，加上青天白雲及博多灣的深藍，構圖何其優美。無論是於外圍一覽全景，或是走到花田中遊逛，均令人心曠神怡！



能古島海島公園

地址：福岡市西區能古島

交通：於博多站巴士中心乘巴士前往姪濱渡船場，之後乘渡輪前往能古島（船程約15 分鐘），到達該島後轉乘巴士前往能古島海島公園（車程約20 分鐘）。

開放時間：周一至六9:00am~5:30pm，周日及假期至6:30pm

票價：每位￥1,200（約HK$85）

網址：nokonoshima.com/zh-hant/

