取代AirPods？　Powerbeats Pro下月開售

Apple才剛剛在第2代AirPods用上全新H1晶片，話咁快市場又有另一款耳機採用，它就是Beats by Dr. Dre（Beats）新出的無線耳機Powerbeats Pro，外觀比AirPods型格不少，諗住入手AirPods的用戶會否Hold住先呢？



一如舊型號，Powerbeats Pro沿用掛耳式設計，而且體積比上代小了23%，重量也減輕了17%，加上抗汗抗水，更適合運動時佩戴。耳機兩邊都具有相同的物理音量及音頻控制按鍵，而每一邊都能獨立連接，意味無論單獨使用還是同時使用，都能播放/暫停音樂或進行通話，操作上別具彈性。



跟AirPods一樣，Powerbeats Pro也備有磁性充電盒，只需要打開盒蓋即與手機配對，而每邊耳塞均有9小時聆聽時間，通過充電盒，更能延長至24小時。多得H1晶片，耳機還對應「Hey Siri」功能，開句聲就能得到語音協助。音色方面，耳機升級了線性活塞驅動器，能在細小的空間內產生強大聲場，提升動態音域同時減少失真。至於跟AirPods哪個靚聲一點，就要留待日後評測了！



Powerbeats Pro提供黑、象牙、叢林綠及海軍藍4色選擇，定價比第2代AirPods貴$689，將於5 月起在香港apple.com及Apple Store開始供貨。