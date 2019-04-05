三界五行：掃墓掃埋隔籬　幫先人打好關係

清明掃墓，有一個約定俗成的規矩，就是為自己先人山墳鄰近的山墳上香，甚至清理雜物、野草。



孔子說：「德不孤，必有鄰。」意思是說，一個有道德的人，一定受人尊重，一定有很好的人際關係。在現代，也有人解釋為，有道德，一定有守望相助的好鄰居，這也說得通，因為遠親不如近鄰，隔籬鄰舍也是人際關係的重要一環。



在因果而言，掃墓顧及先人的鄰墳，是公德，也是替先人積陰德。掃墓不同掃雪，掃雪是「各家自掃門前」的，掃墓則顧及鄰墳，是利己，也是利人。我們不妨解放思想，如果相信人去世後有靈魂，就應該考慮到，先人很可能已和鄰墳的靈魂結交為好友，為先人的鄰居好友上香，其一定樂意見到。這樣做，鄰墳的後人也這樣做，就是良性互動，營造祥和氣氛，和氣生財，以和為貴，「事死如事生」也是這道理。



另外，鄰墳的雜物，隨風飄蕩，會影響自家祖墳的觀瞻。野草蔓延，更不利風水。舉手之勞，家家有求。如果鄰墳的後人因種種理由，而未能前來掃墓，受到照顧，它的先人和後人都會感恩。



明白以上道理，道德再昇華，就是「己所不欲，勿施於人」，掃墓時留下的雜物和垃圾，必須小心清理，切勿往鄰墳棄置，把鄰墳當成垃圾桶，其實就是委屈自己先人在垃圾堆中長眠，不能安樂，又怎會保佑後人呢？



方向宇