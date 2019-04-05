高知安藝市　神秘海蝕洞探險

海蝕洞不是都在海嗎？在日本高知縣安藝市，就有個潛藏山中的「奇迹之洞」，是百分百天然的海蝕洞，約在300萬年前因地層隆起而形成，如今它離國道僅1分鐘步程，它取名伊美木洞，遊人不用下海，也能進洞探險。



此洞能稱奇迹，不單因為它曾「登陸」，更大秘密必須要穿過洞後才知道，為讓更多人了解，當地特設伊美木洞嚮導服務(僅限日文 10:00am-3:00pm，2-10人每位1,000日圓，約HK$71、11人起每位700日圓，約HK$50。需提前一星期電話預約，預約嚮導電話：+81-887-34-8344），由穿上橙色制服的嚮導為你帶路，並沿途講解。為怕落石，我們都戴上安全帽，跟着嚮導徐徐進洞，由於有告示提醒洞中可能有蛇，大家最好穿上密頭的硬底鞋來。我們沿着洞中小溪前進，洞頂離地約5米高，闊約3米，可算相當寬敞，洞頂還住了蝙蝠，請輕聲勿打擾。



洞長只40米，一晃眼便穿到洞的另一面，眼前豁然開闊，出現了一個綠蔭幽谷，即時聯想起宮崎駿動畫《幽靈公主》中的神秘森林，是真正的別有洞天。嚮導走着走着，隨手輕輕拿起身邊的植物給我們看，它就是鳳尾草，是熱帶蕨類植物，在伊美木洞被鑑定的蕨類植物原來多達約40種，它們都長在洞壁及遠處山上，這麼多種蕨類植物長在同一個地方，實屬非常罕見，故在1914年所有這些蕨類植物群落已被指定為日本自然遺迹。多走幾步，嚮導又指着地上一塊石頭，石中原來藏了一片貝殼，這些原來都是古代海底生物化石，是海蝕洞的海中遺產，偶爾還找到一大個海螺化石，感覺還真有點不可思議。由於地理原因，伊美木洞冬暖夏涼，全年恒溫約攝氏20度，有時間多來吸收靈氣能量，人都醒神點。



伊尾木洞

地址：高知縣安藝市伊尾木117

入場：免費

網站：http://www.akikanko.or.jp/kanko/iokidou.html

交通：搭乘土佐黑潮鐵道 後免・奈半利線於「伊尾木站」落車，步行約10分鐘。