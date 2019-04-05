學整花咁靚嘅名菜──牡丹魚片
2019年04月05日 15:00
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魚片香脆鮮嫩，吃時蘸少許酸甜適中的糖醋汁，味道更鮮更滋味。(莫文俊攝)
中國飲食文化源遠流長，不少經典名菜均來自歷史悠久的宴席。今日請來鑽研官府及家宅料理的譚澤灌師傅，教大家炮製一道砌成牡丹花造型的宴客佳餚──牡丹魚片。譚師傅指牡丹造型的菜式在中國已有逾千年歷史，其中由「洛陽燕菜」演變而成的牡丹魚片，便是講究手工、刀工及火候的經典代表之一。主要食材包括大小、厚薄一致的鯇魚肉，以及薯蓉、調味等。鯇魚起出魚肉切片後以適量鹽糖調味，沾上薄薄一層生粉後，放入攝氏180度滾油中炸2分鐘即撈起。趁魚肉尚未變涼，就以將大約14塊魚片，插在薯蓉上砌出牡丹花形，過程要留意「花瓣」之間的空位，以呈現出牡丹花盛放的嬌艷美態。
材料：
薯蓉 220克
鯇魚片130克
雞湯 90克
牛油 10克
淡忌濂 40克
鹽 10克
糖 15克
紅椒 3克
芫荽 1棵
糖醋汁 50克
生粉 50克
做法：
1. 薯蓉先用上湯、牛油及淡忌廉煮至綿滑，鋪在碟上。
2. 鯇魚片用鹽糖略醃，沾上薄薄一層生粉。
3. 將魚片放入攝氏80度的滾油中炸2分鐘。
4. 炸好的魚片插在薯蓉上成牡丹花形，用紅椒及芫荽做裝飾，吃時蘸以糖醋汁即可。