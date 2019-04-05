學整花咁靚嘅名菜──牡丹魚片

中國飲食文化源遠流長，不少經典名菜均來自歷史悠久的宴席。今日請來鑽研官府及家宅料理的譚澤灌師傅，教大家炮製一道砌成牡丹花造型的宴客佳餚──牡丹魚片。譚師傅指牡丹造型的菜式在中國已有逾千年歷史，其中由「洛陽燕菜」演變而成的牡丹魚片，便是講究手工、刀工及火候的經典代表之一。主要食材包括大小、厚薄一致的鯇魚肉，以及薯蓉、調味等。鯇魚起出魚肉切片後以適量鹽糖調味，沾上薄薄一層生粉後，放入攝氏180度滾油中炸2分鐘即撈起。趁魚肉尚未變涼，就以將大約14塊魚片，插在薯蓉上砌出牡丹花形，過程要留意「花瓣」之間的空位，以呈現出牡丹花盛放的嬌艷美態。



材料：

薯蓉 220克

鯇魚片130克

雞湯 90克

牛油 10克

淡忌濂 40克

鹽 10克

糖 15克

紅椒 3克

芫荽 1棵

糖醋汁 50克

生粉 50克



做法：

1. 薯蓉先用上湯、牛油及淡忌廉煮至綿滑，鋪在碟上。

2. 鯇魚片用鹽糖略醃，沾上薄薄一層生粉。

3. 將魚片放入攝氏80度的滾油中炸2分鐘。

4. 炸好的魚片插在薯蓉上成牡丹花形，用紅椒及芫荽做裝飾，吃時蘸以糖醋汁即可。