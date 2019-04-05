變種乾濕褸　型格先行

在這個經常陰陰濕濕的春天，有甚麼服飾比乾濕褸更適合這個季節？源自第一次世界大戰的乾濕褸，這款軍事外套其每個細節都具有實際用途，首先卡其色是方便士兵隱藏在戰壕之中，肩上的搭帶可放置帽子、手套和口哨，袖口束帶可防風及避免雨水流入、腰帶上的D形環是用來掛地圖和手榴彈等軍事用具。但這些細節在今日的乾濕褸已變成純粹裝飾多於實際用途 ，同時一眾品牌也開始為乾濕褸來個大變身，將其經典版型改裝及簡化，並加入更搶眼的圖案及裝飾元素，來迎合重花樣的潮人口味。



Dries Van Noten為乾濕褸注入其充滿唯美主義的裝飾，優雅迷人的印花一直是品牌標誌，今季的花鳥圖騰就運用了水墨畫風格，不但充滿春意，亦展現東方韻味，同時也加入黑白間色的幾何線條，營造出強烈的視覺趣味；還有以串珠編織成流蘇裝飾於肩膊位置，閃亮搖晃，為中性的乾濕褸添上華麗的細節美。獨特的質料亦令人眼前一亮，其中採用亮面Coating或PVC的設計都是近年大熱，既保留乾濕褸防水的特性，而且更顯前衞有型，OFF-WHITE的黑白格仔和UNRAVEL PROJECT的紅色PVC乾濕褸都是型人之選。